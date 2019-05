Viermal Silber bei Regatta

Dirk Schacher

Frankfurt (Oder) (MOZ) Rund 20 Vereine aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg waren der Einladung des Ruderclubs Havel gefolgt. Im Gegensatz zu den Vorjahren waren die Frankfurter diesmal nur mit einer "Mini-Delegation" dabei – dafür aber trat jedes der vier FRC-Ruderkinder mit Silber geschmückt die Heimreise an.

Den Auftakt machte Malte Manegold im Einer der AK 14 über 1000 Meter. Immerhin 14 Boote waren gemeldet, so dass die Konkurrenz in drei Abteilungen gesplittet wurde. Der Frankfurter lag in seinem Rennen lange in aussichtsreicher Position, auf den letzten 200 Metern fehlten aber die Körner, um dem Angriff des Cottbusers Ben Schirmer Paroli bieten zu können. Im Gesamtklassement war Maltes Zeit die sechstschnellste.

Zwei Stunden später durfte er sich mit dem 13-jährigem Til Schacher im Doppelzweier ebenfalls über 1000 m präsentieren. Das Boot des Halleschen RV mit Max Villgrattner und Cosmo Göring enteilte zwar um einige Längen, der Vorsprung auf Lennox Czupalla/Janik Paul (Wassersportfreunde Burg) aber betrug fast 15 Sekunden. Auf Grund des zu geringen Rennabstandes blieb Til übrigens die Möglichkeit versagt, sein Können im Leichtgewichts-Einer zu zeigen.

Luca Steinhorst und Leonie Gliesche hatten den Zieleinlauf des Jungszweiers bei der Erwärmung für ihr Rennen verfolgt. Sie gingen im Doppelzweier der AK 12/13 mit elf weiteren Booten auf die Strecke. Nach dem Startkommando konnten sich die Frankfurter Mädchen nicht in der Spitze halten, zeigten jedoch ein großes Kämpferherz und ruderten sich Schlag für Schlag wieder nach vorn, schoben schließlich als Zweite hinter Xenia Hoffmann und Nina Ohl vom Zschornewitzer RC die Bugspitze nach 1000 Metern über die Ziellinie. Leider war es auch für Luca das einzige Rennen, denn im Leichtgewichts-Einer der AK 13 hatte keine weitere Ruderin gemeldet.

Leonie ging derweil im Einer der AK 12 über 500 Meter an den Start, bei 17 (!) Booten wurden drei Abteilungen gebildet. Der klare Renn-Sieg ging an Karolina Ulrich (Bernburger RC). Die Frankfurterin musste sich auf den letzten 150 Metern gegen Alina Kniesch vom Alt Ruppiner Ruderclub zur Wehr setzen, rettete aber mit einen starken Endspurt sechs Zehntelsekunden Vorsprung und den Silberrang ins Ziel. Im Gesamtklassement bedeutete dies zudem Platz 6.