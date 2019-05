Urteil im Doppelmord-Prozess erst im Juni

Ingmar Höfgen

Potsdam/Rathenow Im Januar 2018 wurden in der Rathenower Goethestraße nach einem Brand zwei gefesselte und mit mehreren Stichen verletzte Leichen gefunden – im Juni 2019 nun könnte am Landgericht Potsdam das Urteil darüber gesprochen werden, ob die von der Staatsanwaltschaft wegen Doppelmordes angeklagten Kevin M. und Bodo K. schuldig sind. Die beiden Getöteten, ein Paar Mitte 30, waren von der Feuerwehr teilweise entkleidet gefunden worden; sie sollen bei dem Feuer, das die Angeklagten anschließend gelegt haben sollen, im Rauch erstickt sein.

Das Urteil war eigentlich schon für den vergangenen Mittwoch erwartet worden – dann aber machten vor zehn Tagen die beiden aus Rathenow stammenden Angeklagten im Angesicht der ihnen drohenden lebenslangen Freiheitsstrafe doch noch Aussagen zum Geschehen. Sie beschuldigten dabei jeweils den Anderen, die Opfer grausam zugerichtet und anschließend die Wohnung angezündet zu haben. Ein Urteil in dem Prozess könnte es jetzt am 7. oder 14. Juni geben.

Am vergangenen Mittwoch dann ließ Kevin M. noch einmal durch seinen Anwalt erklären, was der Auslöser der Tat war. Die getötete Frau hatte Bodo K. einige Tage vorher wegen Vergewaltigung angezeigt, und K. wollte sie dazu bringen, etwas zu unterschreiben und die Anzeige zurückzunehmen. Kevin M. "wollte Bodo helfen, damit er nicht wegen Vergewaltigung in den Knast geht". Beide sollten Angst bekommen, so M. weiter. Er habe das Paar, das sie beim Sex überraschten, gefesselt. Ein Messer habe er selbst nicht dabei gehabt, so M. Über die Aussage des zweiten Angeklagten sagt er unter anderem "Die Geschichten, die Bodo erzählt, sind erstunken und erlogen."

Die Anwälte von Bodo K. wollten nach einer längeren Pause nicht mit einer weiteren Aussage reagieren. Sie verwiesen darauf, dass es keine neue Einlassung sei – und dass M. die Fesselung der Opfer bestätigt habe. Welchen der widersprechenden Aussagen das Gericht letztlich Glauben schenkt, dürfte in einigen Wochen feststehen. Als weitere Verhandlungstermine sind der 28. Mai sowie der 3., 6., 7. und 14. Juni angesetzt. Am kommenden Dienstag ab 14 Uhr soll unter anderem der Staatsanwalt sein Plädoyer halten.

Von einer Beteiligung beider Angeklagter an der Tötung des Paares gehen die Richter bisher offenbar aus. "Wir sehen den Anklagevorwurf nicht als entkräftet an", sagte der Vorsitzende Richter Theodor Horstkötter, als er zu den zivilrechtlichen Ansprüchen von Nebenklägern Stellung nahm. Sechs von ihnen, darunter Kinder der Opfer, hatten Prozesskostenhilfe beantragt, um mit Hilfe ihrer Anwälte unter anderem ein Hinterbliebenengeld gegen die beiden Angeklagten geltend zu machen. Dies können nahe Verwandte der Getöteten für das seelische Leid verlangen, das ihnen zugefügt wurde. Horstkötter sprach außerdem von einem dringenden Tatverdacht, der weiter besteht. Ob die Richter das Geschehen letztlich auch als Mord beurteilen und lebenslange Freiheitsstrafen verhängen, dürfte in einigen Wochen feststehen.