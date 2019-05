Sanierung der Schule liegt im Zeitplan

Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Es ist ein ehrgeiziges Ziel, das sich die Liebenwalder Stadtverordneten gesetzt haben. Das ehemalige Oberschulgebäude soll reaktiviert und nach erfolgtem Umbau von der Grundschule genutzt werden – und zwar bereits im kommenden Schuljahr.

Die gute Nachricht, die Bauamtsleiter Hardy Henke den Kommunalpolitikern im Verlauf ihrer letzten Sitzung in dieser Legislaturperiode mitteilen konnte: "Die Bauarbeiten liegen alle im Zeitplan." Damit stehe nach wie vor auch der August als angestrebter Termin, an dem die Grundschule in das Gebäude einziehen könne. Die schlechte Nachricht ist, dass die Fassade farblich nicht verändert werden darf. "Wir haben mit dem Denkmalschutz gesprochen und versucht, für eine Grundschule passend einen helleren Farbanstich durchzusetzen", so Henke. Das einzige Zugeständnis sei gewesen, dass ein helleres Grau verwendet werden durfte. Andreas Klemz von der CDU-Fraktion hatte zuvor nachgefragt, warum die Fassade für eine Schule noch immer mausgrau aussieht.