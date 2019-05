FDP-Generalsekretärin Teuteberg soll sich gegen Erdgassuche engagieren

GZ

Zehdenick (MOZ) Während der FDP-Festveranstaltung zum 70. Jahrestag des Grundgesetzes in Oberhavel haben die Kandidaten der FDP für den Kreistag im Wahlkreis I, Stephan von Hundelshausen und Jürgen Jäger, FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg in einem überreichten Brief um ihre Unterstützung im Kampf gegen das Gasbohren in der Region gebeten.

Das Vorhaben soll von Landesregierung und Landesbergamt gestoppt werden. "Wir haben damit einen weiteren Schritt im Kampf gegen die von uns abgelehnte Erdgasförderung gemacht", betonen die Liberalen.