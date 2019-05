Sein Herz schlägt für Saucen

Daniel Neukirchen

Fürstenwalde (MOZ) Drei Jahre hat sich Thomas W. Eckart selbst Zeit gegeben, um mit einer fixen Idee erfolgreich zu werden: dem Traum von der eigenen Saucen-Manufaktur.

"Ich hatte so oft schon gute Ideen und habe sie nicht umgesetzt. Bis es jemand anders gemacht hat und ich mich dann geärgert habe", sagt der 49-Jährige, der damals im Archiv des Musiksenders MTV gearbeitet hat. Mit seinen Saucen machte er schließlich ernst - und feiert nun mit der Eröffnung seiner neuen Wirkungsstätte in Fürstenwalde sein zehntes Geschäftsjubiläum.

Angefangen hat alles mit der Unzufriedenheit über die Auswahl im Supermarktregal, berichtet der Berliner mit bayrischen Wurzeln. Vor zehn Jahren habe es noch so gut wie keine handgemachten Saucen im Regal gegeben. "Wenn ich schon mal ein paar Euro mehr fürs Fleisch ausgebe, dann will ich doch am Ende keinen Industrie-Rotz draufschmieren", wirbt Eckart für die Liebe zur hochwertigen Sauce.

Thomas W. Eckart führt in seine Küche. Der Geruch von frischen Gewürzen liegt in der Luft, als er auf einen 150-Liter-Kessel zeigt. "Das ist das Ungetüm", sagt Eckart. In dem riesigen Topf lässt der 49-Jährige aus Zutaten wie Tomatenpüree, Senfpulver, Orangensaft oder Ingwer seine Saucen entstehen. Das könne schon einige Zeit dauern: Mit fünf Stunden muss die Steak-Sauce am längsten köcheln.

Mit natürlichen Zutaten und ohne künstliche Aromen will sich Eckart mit seinem Produkt vom Rest des Markts abheben. So verzichtet er beispielsweise auf zwei gängige Zutaten, die im Supermarkt bei fast allen Saucen zum Standard gehören: Wasser und Zucker. "Das Wasser koche ich heraus", sagt Eckart. Und in seinem Ketchup beispielsweise kommt die Süße durch Ahornsirup statt Zucker. "Das hat natürlich seinen Preis." Jede von Eckarts Saucen kostet sechs bis sieben Euro im 250 Milliliter-Glas. Dafür sei die einzige Fertigzutat, die bei ihm ins Glas kommt Worcestershiresauce. Ketchup, Steaksauce, Grillsauce, scharfe Grillsauce, Pflaumensauce, Mangosauce und – die neuste Kreation – eine Pfirsich-Sauce stehen an der Tuchmacherstraße im Regal. Eckart vertreibt seine Ware zudem übers Internet oder verkauft sie an Gastronomie und Supermärkte.

Der 49-Jährige legte vor zehn Jahren mit nur vier Saucen los – und der Anfang war für den Laien gar nicht so leicht. "Ich musste mir alles akribisch erarbeiten. Es gibt viele Leute, die einem sagen, was man nicht machen darf, aber wenige, die sagen, wie man’s macht.", sagt Eckart. Zu Hause in seinem "Hexenkessel" probierte er Zutaten und Kochzeiten so lange durch, bis ihm das Ergebnis zusagte. Dazu vertraute er auch noch auf die Meinung von ausgewählten Verkostern.

Und dann müssen auch noch die Lebensmittelbehörde grünes Licht geben. Bevor eine neue Sauce verkauft werden darf, muss ein Lebensmittellabor bestätigen, dass sie gesundheitlich unbedenklich ist. Zudem werden bei diesem Prozess Mindesthaltbarkeitsdatum und Nährwerte bestimmt.

Die erste Feuertaufe für Eckarts Erfindungen war ein kleiner Stand auf einem Berliner Wochenmarkt, an dem er die potentiellen Kunden erst einmal kosten ließ. "Das war das beste Marktforschungsinstrument", sagt der Berliner.

An der Tuchmacherstraße setzt Eckart nun erstmals neben der reinen Saucen-Manufaktur auf zwei weitere Standbeine: einen Feinkost-Laden und eine vermietbare Showküche. Sein alter Standort in Berlin sei ihm zu eng geworden. Fürstenwalde sei ihm bekannt gewesen, weil er einen Kleingarten in Bad Saarow hat. Über einige Ecken habe er den Eigentümer der Immobilie kennengelernt.

Am Freitag feiert die Manufaktur an der Tuchmacherstraße 10 ab 16 Uhr mit einem Grill-Fest den Einstand. Es gibt Würstchen vom Zunfthaus und Getränke zum Anstoßen. Später soll der Laden dann immer Freitagnachmittag und Samstagvormittag geöffnet sein. Dort verkauft Eckart neben seinen Saucen auch Craftbier, Weine, Likör und Grill-Zubehör wie Räucherholz und Grillschürzen. Fast alles Produkte aus Manufakturen. Eckart steht voll hinter dem Prinzip: "Das ist alles ehrliche Handarbeit."