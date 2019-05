Wahlen live verfolgen

red

Eberswalde Die Präsentation der vorläufigen Ergebnisse für die Europa- und Kommunalwahl erfolgt auf der Internetseite der Stadt Eberswalde unter www.eberswalde.de. Außerdem können dort die Ergebnisse für die einzelnen Wahlbezirke der Stadt abgerufen werden. Zudem können Eberswalder am Wahlsonntag ab 18 Uhr, im Foyer des Eberswalder Rathauses, Breite Straße 41 - 44, eine Präsentation der Zwischenergebnisse für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung verfolgen.

Zur Europawahl sind in Eberswalde 32 888 Personen wahlberechtigt. Für die Kommunalwahl 34 238. Mehr als 3700 dieser Wahlberechtigten haben einen Wahlschein beantragt, um per Briefwahl an der Wahl teilzunehmen. Die Stadt Eberswalde ist in 37 Wahlbezirke gegliedert. Auf einen Wahlbezirk kommen im Durchschnitt 926 Wahlberechtigte, wobei der Wahlbezirk 33 Spechthausen mit 188 Wahlberechtigten am kleinsten, der Wahlbezirk 2 in Westend mit 1209 Wahlberechtigten am größten ist. Am Wahlsonntag sind 318 Personen ehrenamtlich als Wahlhelfer tätig.

In der Gemeinde Schorfheide sichern 130 Freiwillige die Abstimmung ab. Auch im Verwaltungssitz, dem Erzberger Platz in Finowfurt, wird es eine Live-Präsentation geben sowie die Ergebnisse auf der Internetseite www.gemeinde-schorfheide.de. Mit ersten Ergebnissen für die Gemeindevertreterwahl wird ab etwa 21 Uhr gerechnet.