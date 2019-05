Happy End für gerettete Hündin

Lisa Mahlke

Frankfurt/Mixdorf (MOZ) Der Hündin Lilli geht es wieder gut. Wie die MOZ berichtet hatte, kam sie zusammen mit dem Iraker Aros Abdalla vor einigen Monaten nach Deutschland, zuletzt nach Frankfurt.

Der 29-Jährige hatte den Welpen auf seiner eigenen Flucht in Griechenland gerettet. Vor wenigen Wochen musste Lilli jedoch operiert werden, da sie einen drei Zentimeter großen Fremdkörper verschluckt hatte.

Aros Abdalla und Familie Weiß aus Mixdorf, bei der Lilli untergebracht ist, hatten zu einer Spendenaktion aufgerufen, um den Hund zu retten. Denn sein Halter konnte sich die teure OP nicht leisten. 1560 Euro Spenden kamen zusammen, die komplett der Hündin zugutekamen und kommen sollen. "Danke an alle Daumen- und Pfötchendrücker", freut sich Sabine Weiß darüber, dass Lilli die OP gut überstanden hat und wieder fit ist. Etwa ein Drittel des Geldes floss in die Operation. Vom restlichen Geld wurden andere Dinge für den Hund bezahlt, etwa Präparate gegen Zecken und Flöhe, eine Wurmkur, Schutzhöschen für die Läufigkeit.

Soziales Training

Außerdem besuchen Lilli und ihr Herrchen mittlerweile eine Hundeschule. Denn die Hündin muss lernen, auch mal allein zu bleiben und an andere Vierbeiner gewöhnt werden. "Hundetrainerin Sabine Friedrich ermöglicht es beiden, sozial-emotional aufgefangen zu werden", berichtet Sabine Weiß, die während der kritischen Wochen mit ihrem Pflegehund und seinem Herrchen mitfieberte.

Sie möchte gerne denjenigen Spendern gegenüber, die sie bislang noch nicht erreichen konnte, ihren Dank ausdrücken und bittet diese, sich per E-Mail zu melden (sabineweiss49@t-online.de). "Wir würden uns gern persönlich bedanken und haben ein paar Kleinigkeiten für die Spender vorbereitet." Die Spendenaktion lief über das Tierheim am See in Eisenhüttenstadt. Von diesem erwartet Sabine Weiß, berichtet sie, noch die Rückerstattung privat verauslagter Mittel aus dem Lilli-Spendentopf.