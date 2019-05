Erste Schritte für ein Hospiz in Wandlitz

Olav Schröder

Wandlitz (MOZ) Die Wandlitzer Gemeindevertretung begrüßt die Errichtung eines Hospizhauses durch die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal. Um das Gebäude zu realisieren, soll eine Teilfläche des Grundstückes Kirchstraße 11 im Erbbaurecht an die Stiftung abgegeben werden. Die Verwaltung wurde damit beauftragt, einen Vertragsentwurf mit der Stiftung auszuarbeiten. Dabei sollen die Hinweise der Arbeitsgruppe "Nutzungskonzept Kirchstraße 11" beachtet werden. Bis zum Jahresende soll der Vertrag der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Bereits im April 2014 wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die ein Konzept für das Grundstück maßgeblich erarbeitet hat und die Umsetzung der Eckpunkte begleitet. In der Begründung zu der Beschlussvorlage wird auf den aktuellen Stand eingegangen. Im Lehnschulzenhaus befindet sich eine vermietete Wohnung, dort sind die Jugendkoordination und die Wohnungsverwaltung der Gemeinde untergebracht.

Darüber hinaus liegen erste Konzepte für einen Bürgergarten vor. Komplexe Abstimmungsfragen hätten hierzu aber zu Verzögerungen der Umsetzung geführt geführt. Die Fläche ist jedoch als "Parkfläche" ausgewiesen, die Realisierung daher möglich.

Für die denkmalgeschützte Remise liegt eine Machbarkeitsuntersuchung vor. Mit der Vergabe der Planung und Sanierung sei aber noch nicht konkret begonnen worden.

Da andere Bauvorhaben in den Bereichen wie Kita, Schule, Feuerwehr und Wohnungsbau die Ressourcen der Bauverwaltung in großem Umfang binden, fehle gegenwärtig die Zeit für die Umsetzung. Um so erfreulicher sei, dass die Hoffnungstaler Stiftung ein weiteres Vorhaben auf dem Grundstück, die Errichtung eines Hospizes, verwirklichen wolle. In der Einrichtung sollen schwerkranke Menschen in der letzten Lebensphase Unterstützung und Begleitung finden. Die Idee knüpfe an die ursprüngliche Absicht des Wandlitzer Ortsbeirats und der Gemeinde an, auf dem Gelände soziale Dienstleistungen und Nutzungen für die Allgemeinheit anzusiedeln.

Das Konzept der Stiftung wird von der Arbeitsgruppe begrüßt. Wie berichtet, ist nach dem derzeitigen Stand ein einstöckiges Gebäude in Holzbauweise mit 16 Einzelzimmern vorgesehen. Familien, andere Angehörige und Freunde sollen einbezogen werden. Ein öffentlicher Bürgergarten und eventuell auch ein Café im Lehnschulzenhaus würden die Hospiznutzung nicht stören, sondern seien eine Bereicherung. Weitere Ideen werden genannt: So könnte auch der Bürgergarten möglicherweise eingerichtet und betrieben werden, da zum Beispiel die Hoffnungstaler Werkstätten für Menschen mit Behinderungen eine Gärtnerei und ähnliche Einrichtungen unterhalten. Bislang hat der Beschluss allerdings nur den Status einer Absichtserklärung, die nun konkretisiert werden soll.