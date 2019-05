Schwimmsaison kommt langsam in Schwung

MOZ

Bernau (MOZ) Noch kostet es etwas Überwindung, wenn man zum Sprung ins kühle Nass ansetzt.

Allerdings gilt auch: In der Regel ist die Temperatur des Wassers im Freibad jetzt noch etwas höher als die der Luft. Im Bad in Bernau-Waldfrieden wurde am Donnerstag eine Wassertemperatur von 22 Grad gemessen, die der Luft betrug dagegen nur 18 Grad. Badespaß ist also auch jetzt schon garantiert, wenn man sich nur im Anschluss daran wieder warm anziehen kann. Katja Zinnbreitkreuz und Leon Wetzel waren so mutig und gönnten sich eine Erfrischung. Badeleiter René Poppel lädt große und kleine Wasserratten zu einem Besuch von Montag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr sowie am Wochenende von 9 bis 20 Uhr ein.