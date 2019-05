Vom Bildungscampus bis zur Windkraft

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Am Sonntag wird in Müllrose eine neue Stadtverordnetenversammlung gewählt. Kandidaten von vier Parteien und drei Wählergemeinschaften sowie ein Einzelkandidat bewerben sich um die Sitze. Ein Blick in deren Wahlprogramme zeigt: In ihren Positionen und Zielen unterscheiden sie sich nur in wenigen Punkten. Wir haben die Wahlprogramme verglichen und fassen nachfolgend einige wichtige Punkte zusammen. Die Positionen der CDU konnten wir nicht berücksichtigen, da uns trotz mehrfacher Bitte von der CDU kein Wahlprogramm zugesandt worden ist.

Ein Thema, das die Menschen seit Jahren bewegt, ist der beabsichtigte Ausbau der Energieerzeugung durch Windkraft. Aber: "Keine neuen Windräder im Schlaubetal!" – diese Forderung findet sich keineswegs bei allen Parteien, Gemeinschaften und dem Einzelbewerber. Die FDP, das Bündnis Müllrose und Olaf Ermling äußern sich überhaupt nicht dazu. Klar gegen neue Windräder sind Die Linke, die Freie Liste Müllrose (FLM) und die Parteiunabhängige Wählergemeinschaft (PWM). Die SPD spricht sich für die Gewinnung "sauberer" Energie durch den Bau von Solaranlagen auf kommunalen Gebäuden und Standorten zur Eigenversorgung aus, klammert im Wahlprogramm das Thema Windkraft aber aus. Jürgen Fritzsche vom Ortsverein teilt für die SPD mit: "Ein radikaler und kompromissloser Kampf gegen Windenergie ist kaum zu akzeptieren, wenn nicht wenigstens Alternativen aufgezeigt werden."

Für und wider Hallen-Neubau

Während die Erstellung eines neuen Flächennutzungplanes und darauf aufbauend eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Insek) von allen Bewerbern als eine der wichtigsten Aufgaben angesehen wird, gibt es beim Thema Neubau einer Multifunktionshalle für Kultur und Sport grundsätzlich gegensätzliche Auffassungen. Olaf Ermling spricht sich ganz klar für den Bau einer Multifunktionshalle aus, das Bündnis Müllrose und die SPD ebenfalls. Die Linke führt die "Errichtung eines modernen und bedarfsgerechten Kultur- und Vereinshauses" an, ohne konkret darzustellen, ob sie damit einen Hallenneubau oder die Sanierung des Forstgebäudes meint. Auch im FDP-Programm heißt es lediglich, man wolle "mehr Räumlichkeiten für Kultur- und Vereinsarbeit schaffen". Die FLM ist ebenso wie die PMW klar gegen einen mil­lionenschweren Neubau – beide Wählergemeinschaften favorisieren stattdessen neben der Sanierung des Forstsaals und des Forstgebäudes die kostengünstigere Erweiterung der Schlaubetal-Halle. Auch Die Linke listet die "bedarfsgerechte Erweiterung der Schlaubetal-Halle" auf.

Bildungscampus ausbauen

Weitgehend Einigkeit herrscht in der Zustimmung zu den Plänen, das Besucherinformationszentrum für den Naturpark Schlaubetal nach Müllrose zu holen. Auch der weitere Ausbau des Bildungscampus mit Schule, Hort und Kita wird fast einheitlich als wichtig und prioritär für Müllrose angesehen. Fast alle Wahlprogramme enthalten als ein Ziel die Schaffung neuer Freizeitangebote für die Müllroser Bürger und für Besucher der Stadt.

Die Jugend einbeziehen

Für die Herrichtung eines Trimm-dich-Pfades mit Sportgeräten spricht sich die FDP aus, ebenso für die Erweiterung des Freibades als Sport- und Erlebnisbereich. Auch Olaf Ermling nennt die Aufwertung des Freibades – unter anderem mit einer Versorgungseinrichtung – als Ziel. Die SPD betont, dass Fahrgastschiffe auch wieder in Müllrose anlegen müssten, und will die Fläche am Seeschlösschen als Aussichtspunkt gestalten lassen. Die PWM erklärt: Der Stadtwald solle künftig ausschließlich Erholungswald mit Bildungsauftrag und nicht länger Einnahmequelle sein.

Jugendgemäße Angebote im Jugendclub "Cubi" will die SPD stärker einfordern. Die Linke befürwortet die Nutzung des "Cubi" als Mehrgenerationenhaus. Olaf Ermling will sich für mehr Plätze, an denen Jugendliche ihre freizeit nach ihren Bedürfnissen gestalten können, einsetzen. Die Linke möchte Kinder und Jugendliche an Projekten, die sie betreffen, künftig direkt beteiligen.