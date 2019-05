Märchen im wilden Westen

Viktoria Waldvogel

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wir haben so viele Sitzecken, da muss man sich fast zwingen, auch alle einmal zu nutzen", beklagt Martina Sauer ironisch. Hinter dem Haus des Ehepaars Sauer erstreckt sich ein rund 2 000 Quadratmeter großes Grundstück, welches über die Jahre mit viel Hingabe in eine Wohlfühloase verwandelt wurde. Der Garten der Familie gleicht einem verwunschenen Märchengarten, an dem am Ende des Weges womöglich ein sprechender Frosch neben dem Brunnen aus Ziegelsteinen wartet. Als die Familie 1983 in Kliestow begann, ihr Haus zu bauen, sah das Grundstück noch ganz anders aus, erinnert sich Günter Sauer. Es gab Nutztiere und im Beet wurden Kartoffeln angebaut. Das wurde von Jahr zu Jahr weniger und aus einem kleinen Garten entstand eine große Leidenschaft mit prächtigem Resultat. Feinfühligkeit, Geduld und vor allem viel Zeit steckt in diesem Märchenwald. Das Ehepaar ist sich jedoch einig: "Für uns ist das keine Arbeit. Die Gärtnerei bedeutet für uns Spaß und Leidenschaft."

Spaziergang durch den Garten

Selten gesehene Bäume wie eine Pfennigbuche, ein Blasenbaum und ein Christusdorn sind bei einem Spaziergang durch den Garten zu bewundern. Vor allem beweist das Ehepaar ein gutes Auge fürs Detail: Kleine Spiegel, Windspiele, Porzellansets, sogar ein Kronleuchter im Geäst sind beim näheren Hinsehen zu entdecken. Eine ältere Katze bewacht den fischreichen Teich neben dem Wintergarten und in einer anderen Ecke fließt ein kleiner Wasserfall. Stauden, bunte Beete mit filigranen Figuren, romantische Sitzbänke und Schaukeln sind zu sehen. Die Arbeitsbereiche sind klar aufgeteilt: Herr Sauer ist für den Gemüsegarten, Reparaturen und schwerere Arbeiten zuständig. Seine Frau pflegt, konzipiert und schafft neue Pflanzen an. Die zwei bezeichnen sich als das absolute Team, denn alle Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. "Wir haben einfach denselben Geschmack und mögen unsere Ideen", erzählt Martina Sauer. Das Bedürfnis, in den Urlaub zu fahren, verspüre das Ehepaar nicht. Gerne nutzen sie ihr Grundstück als Rückzugs- und Entspannungsort. Passend zum gemeinsamen Hobby Lesen lassen sich unzählige Sitzecken im Garten verteilt finden.

Wissen und grüner Daumen

"Ja, ein bisschen grünen Daumen braucht es schon", überlegt Günter Sauer. Es brauche neben dem fachlichen Wissen etwas Intuition und Fingerspitzengefühl. Auch bei Profis läuft es nicht immer rund: "Manchmal klappt’s eben nicht, aber da darf man sich nicht entmutigen lassen", erklären die beiden. Jedes Jahr widmet sich das Rentnerpaar neuen Projekten. Neue Pflanzen werden angeschafft und Beete umgestaltet. Der Garten ist ein sich stetig wandelnder Prozess. Für dieses Jahr ist die Erweiterung des Wellnessbereichs mit einem Pool geplant. Für einen möglichen zweiten Hitzesommer sind die Sauers mit eigenen Brunnen gut gewappnet. Und falls die Arbeit doch einmal zu viel wird, entspannen die beiden gerne an ihrem Lieblingsplatz: ein einstiger Campingwagen, welcher zu einem waschechten Saloon umgebaut wurde. Mit Amerikaflagge, Sattel und Schaukelstuhl reist man von Kliestow in den Wilden Westen.

Die "Offenen Gärten" finden am Sonntag in Frankfurt und Umgebung zwischen 10 bis 17 Uhr statt. Weitere Termine am 16.06 und 14.09. Infos unter: dggl.org/landesverbaende/berlin-brandenburg/offene-gaerten.html