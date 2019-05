Kurze Wege auch über die Oder

Kerstin Unger

Gryfino (MOZ) Die Menschen im unteren Odertal können von einer stärkeren Kooperation in verschiedenen Lebensbereichen profitieren. Der Überzeugung sind deutsche und polnische Partner eines Projektes zur Sicherung der Daseinsvorsorge. Seit über 13 Jahren arbeiten Kommunen grenzüberschreitend an einer nachhaltigen Entwicklung und der Verbesserung der Lebensqualität. Neun Monate lang entwickelten sie unter Federführung des Amtes Oder-Welse Handlungsfelder und Leitprojekte. Unterstützung kam aus dem Leader-Programm des Landes Brandenburg und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung ländlicher Räume. Herausgekommen ist eine "Roadmap", also ein Fahrplan, der jetzt in Gryfino vorgestellt wurde.

In vier Arbeitsgruppen wurden Projekte und Themen diskutiert mit dem Ziel, die Region gemeinsam zu managen sowie Einrichtungen aus kurzem Wege gemeinsam nutzbar und bezahlbar zu machen. Handlungsfelder sind der Tourismus, Bildung und Sprache, Wirtschaft sowie Lebensqualität und Daseinsvorsorge. "Dabei konnten wir auf die Erfahrungen unserer Inforeisen in verschiedene europäische grenzüberschreitende Regionen zurückgreifen", sagt Amtsdirektor Detlef Krause.

Projekt für neue Förderung

Bei der Abschlussveranstaltung in Gryfino gab es eine angeregte Diskussion und die Zusage der Gäste aus EU, Bund, Land und Kreisen, den Prozess im Rahmen ihrer Zuständigkeiten zu unterstützen. Joachim Zeller, Mitglied des EU-Parlaments, plädierte für Verordnungen, die die Möglichkeiten der Bürger für gemeinsame Vorhaben in der Grenzregion erleichtern. Ursula Bretschneider vom Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz Brandenburgs zeigte sich beeindruckt von der langjährigen Zusammenarbeit der Partner. "Mit dem Projekt wurde eine wunderbare Grundlage gelegt, um für die nächste Förderperiode bei Interreg, die ab 2021 startet, Anträge zu stellen und damit auch Fördergelder zu gewinnen."

Der Beigeordnete Karsten Stornowski als Vertreter des Landkreises Uckermark, wies darauf hin, dass Projektpartner aber auch auf Grenzen gestoßen sind, wenn es um Zuständigkeiten ging. Hier sehe er Möglichkeiten für die Landkreise, ihre Kompetenz einzubringen. Das geplante EVTZ bezeichnete er als wichtig, weil hier die Partner auf Augenhöhe arbeiten.

Die Partner werden jetzt eine Liste von Projekten zusammenstellen, die für die Regionalplanung sowie die Planer der Pomerania und der Landkreise wichtig sind, versehen mit der Kostenschätzung und dem Finanzbedarf für die nächsten 20 Jahre. "Wir werden sehen, ob die Landesausstattungen reichen", sagte Detlef Krause. Die Veranstaltung in Gryfino ist der Auftakt für die weitere Arbeit. Die Umsetzung beginnt erst noch. Dafür haben wir ernsthafte Partner auf beiden Seiten."