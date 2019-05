Ein Jahr für und mit der Natur

Larissa Benz

Sauen (MOZ) Karla Wurz und Annika Mausbach strahlen, wenn sie über ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) bei der Stiftung August Bier reden. Seit September vergangenen Jahres sind die beiden jungen Frauen bei der Stiftung in der Kulturpflege, mit der Öffentlichkeitsarbeit und dem Organisieren von Veranstaltungen beschäftigt. Ende August endet ihr Dienst, für September werden wieder neue Freiwillige gesucht. "Ich kann es nur empfehlen, einfach mal ein Jahr von zuhause weg zu leben", sagt Karla Wurz, die ursprünglich aus dem Schwarzwald kommt.

Beide haben in Sauen in einer gemieteten Ferienwohnung gelebt, sind nach eigenen Angaben dabei viel selbstständiger geworden. Die 18-Jährige Karla Wurz macht parallel zu ihrem FÖJ sogar momentan ihren Führerschein in Beeskow. In Brandenburg gibt es drei Träger, bei denen man sich für das FÖJ bewerben kann: Der Förderverein Märkischer Wald, die internationelen Jugendgemeinschaftsdienste und der Landesjugendring Brandenburg.

Neben der Stiftung August Bier gibt es mit dem Informationszentrum Dahme/Heidesee auf der Burg Storkow und der Jugendbildungsstätte Hirschluch weitere FÖJ-Einsatzstellen in der Region. Die Aufgaben auf der Burg Storkow sind ganz unterschiedlich und richten sich laut Sarah Mamerow auch nach den Interessen der Freiwilligen: "Die FÖJ-lerin im vergangenen Jahr hat uns zum Beispiel sehr stark in der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt", sagt sie.

Die jetzige Freiwillige, Pauline, habe kürzlich erst ein Hochbeet auf einer brachen Fläche bei der Burg gebaut. "Auch das Vorbereiten von Führungen und pädagogischen Angeboten gehört dazu", sagt Sarah Mamerow, die das Besucherinformationszentrum leitet.

Wer keine Wohngelegenheit in Storkow habe, werde bei der Wohnungssuche unterstützt. Die Träger bieten auch regelmäßige Seminare an, bei denen die Freiwilligen sich in verschiedenen Bereichen, etwa der Umweltbildung, fortbilden können. "Wir waren sogar kürzlich in Lauchhammer und haben etwas über den Strukturwandel in der Lausitz gelernt", sagt Annika Mausbach von der Stiftung August Bier. Dort könne man sich auch regelmäßig mit anderen Freiwilligen in Brandenburg austauschen.

Alle drei beschriebenen Stellen suchen nach eigenen Angaben auch für das Jahr 2019/20 noch FÖj-ler. Eine Bewerbung ist bei den Trägern in Brandenburg weiterhin möglich.