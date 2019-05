Zehdenicker CDU-Kandidat brennt für seinen Job

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Es macht Spaß, Erfolg zu haben", sagt Waldemar Schulz. Und Erfolg gab es im Leben des zweifachen Familienvaters, der seit 30 Jahren mit Kerstin Dembowski zwar liiert, aber nicht verheiratet ist, reichlich. Ob er am Sonntagabend wieder ein Erfolgserlebnis haben wird? Das Rennen um das Bürgermeisteramt, um das sich der 55-jährige Zehdenicker Kommunalpolitiker bewirbt, sei völlig offen.

"Ich habe höchsten Respekt vor diesem Amt und habe lange mit mir gerungen, ob ich für dieses Amt kandidieren soll", räumt er ein. Es wäre nicht die Krönung eines sehr erfolgreichen Arbeitslebens, sondern eher ein neuer Prüfstein. "Ich will unsere Stadt nach vorne bringen. Man muss für die Sache brennen und Visionen haben", sagt der erfolgreiche Immobilienunternehmer, der sich mit seiner Familie nach der politischen Wende 1989 ein kleines Imperium in Zehdenick aufgebaut hat. 20 Mitarbeiter beschäftigt die von ihm geführte Immobilien Konzept GmbH für Grundstücksentwicklung und -verwaltung. Die Erfolgsgeschichte nahm ihren Anfang mit der Umwandlung der VEB Polstermöbel in einen Gewerbehof an der Schmelzstraße. Ihnen sei nichts geschenkt worden. Viele weitere Immobilien kamen im Laufe der Jahre hinzu. Die Familie habe sich alles erarbeiten müssen. Und geerbt habe er auch nichts. Wie auch: Die Großeltern flüchteten aus dem heutigen Polen mit dem Handwagen.

Schulz’ Markenzeichen ist die blaue Latzhose, mit der er tagtäglich auf den Straßen seiner Heimatstadt unterwegs ist. Ab und zu sieht man ihn auch mit dem Traktor fahren, aber eher nach Feierabend, wenn er die Heuernte für die Pferde einfährt. "Das ist pure Entspannung", verrät er. Die Liebe zu Pferden und zur Natur vermittelte ihm sein Vater, dessen Namen er auch trägt. Gemeinsam betreiben sie eine Fohlenzucht, ab und zu werden auch noch Kremserfahrten angeboten, wobei er sich eher in der Rolle des "helfenden Sohnes" sieht.

Entspannung findet er in der Kommunalpolitik aber eher selten. 2003 wurde er Mitglied im CDU-Stadtverband Zehdenick und gehört seitdem auch dem Stadtparlament an. Dieter Hass habe ihn damals gefragt, ob er nicht Mitglied der Christdemokraten werden wollte, musste Waldemar Schulz nicht lange zögern. Trotz dieser ehrenamtlichen Tätigkeit blieb noch für Hobbys Zeit. In der Alt-Senioren-Mannschaft (Ü 45) des Burgwaller SV ist er mal rechter und mal linker Verteidiger. Stolz ist Waldemar Schulz darauf, was dem Zehdenicker Boxring seit der Gründung 1996 gelungen ist. Die Trainer Michael Ungar und David Schulz geben Flüchtlingen eine Heimat. Einer ihrer Schützlinge schaffte jetzt sogar den Sprung an die Sportschule Cottbus. Mit ihrem Engagement im Boxsport setzen sie eine Familientradition fort: Waldemar Schulz Senior war ein erfolgreicher Boxsportler, kämpfte für Stahl Hennigsdorf.

Und dann ist da noch Schulz’ Engagement für den Tourismus. Seit vier Jahren hat er den Vorsitz beim Fremdenverkehrsverein Zehdenick inne. Was ihn ärgert: "Es reden so viele Leute über Tourismus, die noch nie hinter einem Tresen gestanden haben." Sich großen Herausforderungen zu stellen, ist für Waldemar Schulz, den Freunde und Familie einfach nur "Walli" nennen, also nichts Neues.