Kunsthandwerk im Grünen

Im Aufbau: Gabriele Gottschall öffnet am Sonntag ihren Garten in Ranzig für Besucher. © Foto: Larissa Benz

Ranzig, 21.05.2019: Gabriele Gottschall öffnet am 26. Mai ihren Garten in Ranzig. Dort können Kunsthandwerk wie Keramik, Glasarbeiten und umgestaltete Lampen erworben werden. © Foto: Larissa Benz

Larissa Benz

Ranzig (MOZ) Schon am Eingang begrüßt eine Keramikfigur mit dem Schild "Villa Gabriele" die Besucher. Beim Weg in den Garten von Gabriele Gottschall in Ranzig setzt sich das Kunsthandwerk fort: In vielen Ecken verstecken sich von ihr selbst angefertigte Dekorationselemente zum Aufhängen und Stecken. Hier eine bunt bemalte Entenfamilie aus Ton, dort Keramikköpfe, die in ihrer plastischen Verarbeitung auffallend echt wirken.

An einem Regenschirm hängen kleine Glasanhänger in Flaschenform, inmitten einer Kräuterschnecke stecken von ihr gestaltete hübsche Vogeltränken, manche davon in Blütenform. "Die Dinge in meinem Garten sind so unterschiedlich, weil ich immer ganz verschiedene kreative Phasen habe", sagt sie. Manchmal bevorzuge sie die Arbeit mit Glas, wobei etwa Glasarbeiten in Form eines Segelboot entstehen.

Diese befestigt die Hobbykünstlerin dann oft auf Baumstämmen. "Ich finde beim Spazieren im Wald immer jede Menge Holz, das inspiriert mich immer zu neuen Ideen", sagt Gottschall. Einmal im Jahr bietet sie im Rahmen des Tages der offenen Gärten Besuchern die Möglichkeit, einen Eindruck ihrer fantasievollen Gartengestaltung zu bekommen. Die offenen Gärten werden zum 12. Mal in den Landkreisen Oder-Spree, Märkisch Oderland un in Frankfurt (Oder) veranstaltet. Träger ist die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur.

Gabriele Gottschall und ihre Nachbarin Dagmar Frömming fragten vor einigen Jahren bei der Gesellschaft nach, ob sie mitmachen können. Seitdem sind beide Gartenbesitzerinnen regelmäßig dabei.

Viele der selbst gestalteten Dekorationselemente bietet Gabriele Gottschall dann auch zum Verkauf an: "Ich mache das wirklich nur an diesem Tag", sagt sie. Sie sei generell nicht der Typ dafür, ihre Werke auf Märkten zu verkaufen.

Kreative Phase im Winter

Ihr Kunsthandwerk entsteht hauptsächlich im Winter, das sei ihre kreative Phase, so die Ruheständlerin. Dafür hat sie sich in einem Raum ihres Wohnhauses eine kleine Werkstatt angelegt, in der sich auch ein Brennofen befindet. Darin entstehen neben Keramikarbeiten auch die Produkte mit der Technik "Glasfusing", bei denen unterschiedliche Glasteile bei bis zu 800 Grad miteinander verschmolzen werden. Momentan ist Gottschalk, die seit knapp zehn Jahren in Ranzig lebt, mit dem Aufbau der Gartenelemente draußen beschäftigt: "Am Sonntag ist hier alles vollgestellt", sagt sie und lacht.

Neben ihr macht eine weitere Ranzigerin am Sonntag beim offenen Garten mit: Dagmar Frömming wird in ihrem Garten eine mediterrane Pflanzenwelt in einer Feldsteinanlage und Alpen- und Bergpflanzen, darunter die Tibet-Orchidee, zum Schauen und Verkaufen präsentieren.

Offener Garten am Sonntag von 10 bis 17 Uhr bei Gabriele Gottschall: Siedlung 23 a und Dagmar Frömming, Siedlung 23 c, in Ranzig.