13. Treffen der Oldtimer-Fans an der B1

Ulf Grieger

Neu Tucheband (MOZ) Unter dem Motto "Eigen- und Umbauten" steht das 13. Oldtimer- und Fahrzeugtreffen der Tuchebander an diesem Wochenende. An der B1 in Neu Tucheband zwischen Seelow und Küstrin (B1) wird wieder viel geboten. Am Samstag beginnt das Treffen um 10 Uhr. In gewohnter Weise gibt es die Fahrstrecke zum Selber- und Mitfahren, den Teilemarkt, Infos über die Fahrzeuge und eine Schlemmermeile. Samstagabend heizt die Rock-Cover-Band StrayghtON aus Frankfurt (Oder) kräftig ein und das Undercover Dejay Team sorgt für Stimmung.