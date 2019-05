Mehr Wertschätzung für geleistete Arbeit gefordert

Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Solidarisch, aktiv, mitbestimmend – das ist das Motto der 26. Brandenburgischen Seniorenwoche, die am 15. Juni mit der landesweiten Eröffnungsveranstaltung in Wittstock beginnt.

Das Motto ist zugleich Forderung, wie Sigrid Schumacher betont, die Seniorenbeauftragte des Landkreises Ostprignitz-Ruppin und Vorsitzende des Kreisseniorenbeirats ist. "Wir engagieren uns sehr viel ehrenamtlich. Aber die Politik muss dafür auch die richtigen Rahmenbedingungen schaffen", sagt sie. Daher hat die Seniorenwoche zwei Ziele. Zum einen geht es darum, den Menschen ein abwechslungsreiches Programm zu bieten, das von Sport über Pflegethemen bis hin zur Vorstellung des ersten autonom fahren Busses reicht, der in Wusterhausen unterwegs ist. Zum anderen soll aber auch auf die Probleme der Senioren aufmerksam gemacht werden, "Sie sind eine Bereicherung für die Gesellschaft und keine Last", stellt Schumacher fest.

Daher ist Schumacher umso zufriedener, dass das Land die Seniorenwoche im Kreis mit 2 600 Euro unterstützt. "Das geht zum größten Teil für Fahrkosten drauf." Es ermöglicht aber auch, dass möglichst viele von den vielzähligen Angeboten profitieren können. Mehr als 40 Veranstaltungen sind es. Weil sie andernfalls kaum unter einen Hut zu bekommen wären, gibt es drei verschiedene Flyer für die Bereiche Wittstock, Kyritz und Neuruppin. Für viele der Angebote ist es ratsam, sich im Vorfeld anzumelden. Das ist über die örtlichen Ansprechpartner für Senioren möglich, die es mittlerweile überall gibt, seit kurzem auch im Amt Temnitz, das bis dahin der letzte weiße Fleck war, wie Hannelore Gußmann berichtet. Auch sie setzt einige Hoffnungen in die Seniorenwoche und erwartet dadurch Impulse, die über die Aktionswoche hinaus gehen. Wir wollen uns nicht auf eine Woche beschränken. Es geht darum, die Vereinsamung der älteren Menschen aufzuhalten. Dazu bieten wir überall Treffpunkte an. Es wäre aber schön, wenn wir nicht immer zittern müssten, ob vielleicht bald die Förderung ausläuft." Denn oft sind MAE-Kräfte in den Treffpunkten aktiv. Diese haben aber feste Förderlaufzeiten. Hier wünschen sich Schumacher und Gußmann ein Umdenken, von der Politik.