"Ein Trinkanlass fand sich immer"

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Stress, Langeweile, sozialer Druck: Im Laufe eines Arbeitslebens gibt es viele Einfallstüren, die zu einem gefährlichen Alkoholkonsum – bis hin zur Abhängigkeit – führen können. Auf das Problem wird in dieser Woche mit einer bundesweiten Kampagne aufmerksam gemacht. Auch die Mitarbeiterinnen der Fachstelle Sucht in Frankfurt beteiligen sich an den Aktionstagen. 20 große Arbeitgeber in der Stadt wurden angeschrieben, mit Infomaterialien ausgestattet und betriebliche Fortbildungen angeboten.

"Wir müssen über das Thema offen und ehrlich reden", sagt Birgitta Derling, kommissarische Leiterin des Paritätischen Sozial- und Beratungszentrums am Holzmarkt. Denn die gesellschaftlichen Ausmaße seien gewaltig. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen geht davon aus, dass 10 Prozent aller Beschäftigten – von der Aushilfskraft bis zur Geschäftsführung – aus gesundheitlicher Sicht regelmäßig zu viel trinken. "Das hat auch erhebliche wirtschaftliche Folgen. Die Betroffenen häufen weitaus mehr Krankheitstage an, ihre Arbeitsleistung und die Konzentration lassen unter Alkoholeinfluss nach, was wiederum häufiger zu Arbeits- und Wegeunfällen führt", erklärt Birgitta Derling.

In Beratungsgesprächen treffen sie und ihre Kolleginnen jeden Tag auf Menschen, deren Alkoholprobleme am Arbeitsplatz ihren Anfang nahmen. So wie bei Kerstin A. Die Frankfurterin war jahrelang als Sachbearbeiterin tätig. Als ihr die Arbeit über den Kopf wuchs, begann sie mit dem Trinken. "In der Schreibtischschublade hatte ich immer eine Flasche Cognac", erzählt sie. Bald litt die Arbeit darunter, sie vergaß Termine, war oft krank. Bis sie Kollegen auf ihre Fahne ansprachen. Und es eine Abmahnung gab, "die erste in meinem Leben. Da war für mich der Punkt erreicht und ich entschied, eine Therapie zu beginnen", sagt sie. Inzwischen ist Kerstin A. seit zwölf Jahren abstinent.

Ein Problem in allen Branchen

Peter B. kam über seine Tätigkeit auf dem Bau zum Trinken. "Zu DDR-Zeiten war das noch viel extremer als heute. Da wurde sich ab 11 Uhr mit Schnaps zusammengestellt und getrunken. Es war lustig, normal und förderte ja auch irgendwo den Kollektivgeist", erinnert er sich. Nach der Wende war Peter B. dann viel auf Baustellen überall in der Republik unterwegs. Der Alkohol wurde dabei vor allem nach Feierabend zum ständigen Begleiter. Zehn, zwölf Bier seien es werktäglich gewesen, "und an den Wochenenden oft noch mehr", berichtet er.

Tatsächlich sei Langeweile für Berufstätige auf Montage, Fernfahrer oder Geschäftsreisende in der Fremde häufig ein Trinkanlass, berichtet Birgitta Derling. "Dann fehlt nach Feierabend oft die Beschäftigung, werden abends Karten gekloppt und es wird getrunken." Aber die Suchtberaterin sagt auch: "Alkohol wird in allen Berufen und Branchen konsumiert." Gerade auf dem Bau werde heute sogar weniger getrunken, als es früher mitunter üblich war. Strenge Unfallverhütungsvorschriften und Arbeitsschutzgesetze zeigen hier durchaus Wirkung.

Peter B. ist seit einem Jahr trocken. Als er wegen eines Leberschadens in ärztliche Behandlung kam, "habe ich die Notbremse gezogen". Es folgten zwei Wochen Entgiftung und eine anschließende Suchtbehandlung. Derzeit ist er arbeitssuchend. Zurück in seinen alten Job – die alten Gewohnheiten vor Augen – möchte er nicht mehr, auch wenn er seinen Job geliebt hat. "Das kann ich mir nicht mehr vorstellen."

Es geschafft, sich ehrlich mit ihrem Alkoholkonsum auseinanderzusetzen, hat auch Anna C. Für die Bauingenieurin gehörte das Mittrinken bei berufsbezogenen Gelegenheiten wie beispielsweise Richtfesten jahrelang mit dazu. Später wurde der Alkohol zu einem Ventil für eine wachsende berufliche Unzufriedenheit. "Ein Trinkanlass fand sich, in selbstbetrügerischer Absicht, immer", sagt Anne C. Auch sie wurde von Berufskollegen und ihrer Familie darauf angesprochen. Voriges Jahr gestand sie sich ein: "Ich habe das Trinken nicht im Griff." Seitdem lebt sie abstinent – und empfindet dies "als großen Gewinn an Lebensqualität".

Chefs haben Fürsorgepflicht

"Viele wissen nicht, wie sie mit dem Alkoholproblem eines Kollegen umgehen sollen. Man will ja auch nicht als Verräter dastehen", sagt Birgitta Derling. Doch wer mitbekomme, dass jemand täglich trinke, noch dazu während der Arbeitszeit, um damit Stress oder Spannungen abzubauen, sollte das Gespräch suchen. Um auf seine Wahrnehmung aufmerksam zu machen, die Befürchtungen, die mit dem beobachteten Verhalten verbunden sind, zu äußern und auf Unterstützungsmöglichkeiten hinzuweisen.

Vorgesetzte sind sogar verpflichtet, Alkoholprobleme anzusprechen. Denn Unternehmen haben hier eine Fürsorgepflicht. Aus Sicht des Arbeitgebers habe gerade dies auch viel mit Wertschätzung zu tun, erklärt Birgitta Derling. "Führungskräfte bringen damit ja eines zum Ausdruck: deine Arbeitskraft, deine Kompetenzen sind mir wichtig. Aber so kann es nicht weitergehen."

Die offenen Worte und die Unterstützung ihrer Vorgesetzten und Kollegen haben auch Kerstin A. dabei geholfen, mit dem Alkohol Schluss zu machen. Während der Therapie erreichte sie eine Grußkarte ihres Chefs. "Er wünschte mir alles Gute und schrieb, dass er hoffe, mich bald wieder gesund begrüßen zu dürfen", erzählt sie. Den Brief hat sie immer noch. Denn: "Dass sie damals zu mir gehalten haben, hat mir so viel Kraft gegeben."

*Namen von der Redaktion geändert. Mehr zu Sucht- und Selbsthilfeangeboten unter: www.suchtberatungffo.de