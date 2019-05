Leinenpflicht in Wohngebieten

Kai-Uwe Krakau

Bernau Nachdem die Stadtverordnetenversammlung Bernau bereits im Januar eine generelle Anleinpflicht für alle Hunde beschlossen hatte, ist die neue Regelung nun auch in der "Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung" verankert. Das Gremium stimmte in seiner letzten Sitzung der ablaufenden Legislaturperiode mehrheitlich und ohne Diskussion einem entsprechenden Vorschlag der Verwaltung zu. Die Leinenpflicht gilt nun für Flächen, die "gemäß der Darstellung im Flächennutzungsplan dem Wohnen dienen oder vorwiegend mit Wohngebäuden bebaut werden können". Die betrifft Wohnbauflächen (W1-hellrot, W2-dunkelrot) und gemischte Bauflächen (M-orange). Das aktuelle Plandokument stammt aus dem Jahr 2008. Eine Fortschreibung des Flächennutzungsplans sei vorgesehen. Dort werden auch die neu entstehenden Wohngebiete erfasst, hieß es in der Beschlussvorlage.

Bereits in der April-Sitzung der Stadtverordneten sollte die Formalie in schriftliche Form "gegossen" werden. Doch die Diskussion wurde damals erneut aufgenommen. Die Linken-Fraktion verwies darauf, dass bei insgesamt 2100 registrierten Hunden in der Stadt lediglich acht Beißvorfälle aktenkundig geworden sind. Sie erläuterte auch die Paragrafen 1 und 2 des Tierschutzgesetzes und nannte entsprechende Entscheidungen von Oberverwaltungsgerichten in Thüringen und Niedersachsen zum Leinenzwang.

Michelle Petroll (Linke) machte auch auf eine Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums aus dem Jahr 2003 aufmerksam. Sie hat empfehlenden Charakter und beschäftigt sich mit der Ausgestaltung von kommunalen Rechtsvorschriften zum Thema. Danach müssten die Städte und Gemeinden in ausreichendem Maße geeignete öffentliche Hundeauslaufflächen zur Verfügung stellen. Die zwei Gebiete in Bernau reichten dafür aber nicht aus, zeigte sich die Linke Michelle Petroll überzeugt. Schließlich folgten 22 von 29 Stadtverordneten ihrer Argumentation. Die Verwaltung wurde aufgefordert, den eingeschränkten Leinenzwang in einer rechtssicheren Formulierung in die Ordnungsbehördliche Verordnung einzuarbeiten. Dem kam sie nun nach und bezog sich "im Sinne einer flexiblen Lösung" auf den jeweils gültigen Flächennutzungsplan.

Kurz vor der Entscheidung in der Stadtverordnetenversammlung hatte sich auch der Hauptausschuss mit der Vorlage beschäftigt. Im Gremium gab es dabei noch einige Forderungen und Hinweise mit Folgen für die nunmehr dritte Version zur Änderung der Verordnung. Auf das zulässige Höchstmaß von zwei Metern Leinenlänge wird verzichtet.