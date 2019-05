Hinter den Kulissen der Rinderzucht in Madlitz

Neugierig wenn Besucher da sind: Die Rinder des Fleckvieh-Hof Hansel gehören alle der Rasse Fleckvieh Simmental an, obwohl sie so verschieden aussehen. Die Tiere erhalten hier nach Bio-Standards Futter aus eigenem Anbau. © Foto: Stefanie Ender

Madlitz (MOZ) Die Silage knistert zwischen ihren Zähnen. Die Wiederkäuer von Christoph Hansel leben in einem offenen Laufstall und können sich am Futter bedienen, in dem sie den Kopf durch die Gitter stecken. Neugierig beäugen sie die Besucher an diesem Tag. "Unsere Tiere verhalten sich anders, wenn Fremde hier sind", erklärt Hansel, der seine Rinder nicht als Hochleistungsproduzenten sieht. Einigen seiner Tiere hat er sogar Namen gegeben.

"Das ist Martin", sagt er und zeigt auf einen stämmigen Bullen mit breitem Rücken und Ring in der wuchtigen Nase. Das voluminöse Tier wirkt kräftiger und größer als die anderen im Stall. "Er ist der Sohn des Landessiegers von 2015", erklärt Christoph Hansel. Damals wie auch in diesem Jahr holte der Landwirt mit seinen Zuchtbullen Preise auf der Brandenburgischen Landwirtschaftsausstellung.

Neben dem breitschultrigen Martin stehen Rinder in verschiedenen Farben, Formen und Größen. Da sind braun- und schwarz-gescheckte Kühe, daneben steht ein junges Kalb, das genauso groß ist wie eine ausgewachsene Kuh. Einige Tiere haben dunkle Ringe um die Augen, andere weiße Flecken. Mancher Bulle trägt Hörner, andere haben keine. So unterschiedlich sie aussehen, könnte der unwissende Besucher denken, dass Christoph Hansel hier mehrere Rinderrassen hält.

"Alle Tiere auf unserem Hof gehören zur Rasse Fleckvieh Simmental", sagt der Landwirt, der seinen Hof auf Bio umgestellt hat und seit 2014 im Naturland-Verband vermarktet. "Sie sehen so verschieden aus, weil bei manchen eine andere Genetik durchgekommen ist", erklärt er weiter. Hansel bekommt Spermaproben aus der ganzen Welt, mit denen er seine Herde besamt.

Gezielte Kreuzung ist möglich

Durch die Kreuzung von zwei Tieren mit verschiedenen Merkmalen wird deren Erbgut vermischt und bestimmte Merkmale werden in die nächste Generation vererbt. Der Züchter kann beobachten und gezielt nach den Merkmalen züchten, die er für wichtig erachtet. "Züchtet man gezielt auf ein Merkmal, gehen andere verloren", erklärt Christoph Hansel.

"Wir haben den Klimawandel im Blick", schaltet sich sein Vater Dr. Ulrich Hansel ins Gespräch. Der pensionierte Veterinärmediziner ist Gründer des Hofes und leidenschaftlicher Züchter. Er erklärt, dass bestimmte Tierrassen in Namibia, Südafrika und Australien viel besser auf heißes Wetter und Dürreperioden eingestellt seien. Erbgut von diesen Tieren habe er deshalb in die Herde kreuzen wollen. "Es ist ja jetzt schon immer sehr heiß im Sommer", begründet er. Herausgekommen sind zum Beispiel braungescheckte Rinder, die braune Ringe um die Augen haben. Das sind Pigmentierungen, die vor Sonneneinstrahlung und damit letztlich Augenkrebs schützen sollen.

Die Genetik sei eine von den älteren und habe eine Art Welt-Rundlauf gemacht, erklärt Hansel senior weiter. Denn eigentlich gab es das Erbgut schon bei einer Rasse, die heute "Heartbreaker" genannt wird und in den 50er und 60er Jahren in Bayern gehalten wurde. Die Tiere hatten starke Pigmentierungen um die Augen. Ihre Genetik wurde nach Namibia geschickt. "Lange hatte sich niemand mehr in Deutschland dafür interessiert", sagt Ulrich Hansel. Erst als das Erbgut über einen Embryonentransfer von Namibia und Südafrika über Australien nach Deutschland kam, kreuzten Züchter die alten Merkmale wieder ein.

Im Kreislauf muss auch Christoph Hansel als Bio-Landwirt denken. Das Futter für seine Tiere kommt von seinen Felder, die wiederum mit dem Mist der Tiere gedüngt werden.