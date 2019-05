Geldgeschenk für den Keramikzirkel

MOZ

Altglietzen (MOZ) Vor dem Ambiente des namensstiftenden Ofens hatte der Förderverein Hoffmannscher Ringofen 1878 Altglietzen am Mittwoch zur Mitgliederversammlung geladen. Neben den Zielen der Vereinsarbeit, die für dieses Jahr besprochen wurden, übergab Sparkassenleiterin Anett Schirrmeister einen Scheck über 1050 Euro. Mit der Spende will der Verein eine Töpferscheibe für den Keramikzirkel anschaffen. Weitere Schwerpunkte in den nächsten Monaten sind das Zieglerfest am 22. Juni und die Mitarbeit am Tag des offenen Denkmals am 8. September.