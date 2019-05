MOZ

Falkenhagen (MOZ) In der Nacht zum Donnerstag versuchten Unbekannte in die Räume einer Firma in der Straße der Republik in Falkenhagen zu gelangen. Der Einbruchsversuch scheiterte allerdings an den Sicherungssystemen. Trotzdem hinterließen die Täter einen Schaden von rund 1000 Euro.