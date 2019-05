Forderung nach einem Lärmaktionsplan steht ganz vorn

Thomas Berger

Prötzel (MOZ) Nicht nur auf die Einbeziehung der vier Ortsteile Prötzel, Prädikow, Sternebeck und Harnekop, sondern auch die bisher mit keinem offiziellen Status versehenen Vorwerke Kähnsdorf, Stadtstelle, Biesow und Blumenthal, die mit zur Gemeinde gehören, nimmt die Wählergruppe "Bürger für Bürger" (BfB) in ihren inhaltlichen Angeboten und Visionen zur mittelfristigen Ortsentwicklung ausdrücklich mit ins Visier. 26 Mitglieder stehen hinter dem Kandidatenquintett, das in die neue Gemeindevertretung strebt. Olaf Kaupat, zugleich Bürgermeisterkandidat, und sein Kollege Marcel Wolff haben dort schon bisher gesessen. Hinzu kommen nun als personelles Angebot an die Wählerinnen und Wähler in der Gemeinde Ramona Watzke, Monique Zeh und Christian Fechtner, die sich ebenfalls einbringen wollen.

"Wir stehen für eine geradlinige Gemeindepolitik, die den Bürgerwillen umsetzt, die Interessen unserer Gemeinde vertritt und damit die Zukunft von uns Bürgern und insbesondere auch die unserer Kinder sichert. Mit Offenheit und Transparenz treten wir für eine starke und selbstbestimmte Gemeinde und für eine solide Finanzpolitik ein", heißt es im Programm von BfB.

Heftige Kritik äußert die Gruppe am Landesentwicklungsplan, der Prötzel durch die Zuordnung zum berlinfernen Raum viele eigene Gestaltungsmöglichkeiten entziehe. Sich dafür einzusetzen, dass die Gemeinde "nicht nur auf Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen beschränkt" werde, sieht die Gruppe als vordringlich an. Auch für eine Reaktivierung der Regionalbahn nach Wriezen will man sich einsetzen. Ein weiteres Hauptaugenmerk legt das Kandidatenteam auf die Forderung nach einem Lärmaktionsplan. Die beiden Landesstraßen 33 und 35 sowie die Bundesstraße 168 stünden zwar für eine gute Anbindung Prötzels, aber auch eine besondere Dimension der Verkehrslärmbelastung für die Einwohner. Die gesetzlich zulässigen Grenzwerte würden oft erheblich überschritten. Dieses Problems müsse sich die Kommunalpolitik endlich verstärkt annehmen, heißt es. Marcel Wolff, der zugleich als Ortsvorsteher von Prötzel kandidiert, stellt sich nachdrücklich hinter einen Lärmaktionsplan mit Maßnahmen wie Tempo 30 für Lkw oder verstärkte Präsenz der Polizei, um die Durchsetzung geltender Höchstgeschwindigkeiten im Ort sicherzustellen.