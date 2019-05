Begeistert von Natur und Menschen

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Beim zweiten Wahlforum in der Nikolaikirche haben sich am Mittwochabend Lars Günther (AfD), Petra Lunow (Wählergruppe Inselgemeinden), Detlef Malchow (Wählervereinigung 2019), Peter Glaetzner (FDP), Andreas Unterberger (Kurstadt für alle) und Günther Wartenberg (Bündnis 90/Die Grünen) präsentiert. Weil sich so viele Wahlvorschläge um Mandate im Stadtparlament bemühen, hatte das Bürgerforum "Kurstadt-Dialog" zwei Diskussionsabende organisiert. Über die Zusammensetzung entschied das Los. Pfarrer Björn Ferch moderierte die Veranstaltung.

Brücke soll erhalten bleiben

Die Diskussion war etwas lebhafter als am Montag, dürfte die etwa 100 Zuschauer aber nicht überrascht haben. Die Standpunkte beispielsweise zur Brücke sind bekannt. "Wir sind dafür, dass die Brücke erhalten bleibt", betonte Petra Lunow, Stadtverordnete und Ortsvorsteherin von Hohenwutzen. Der Schulweg zur Fontane-Grundschule und der Weg für Senioren zur Schlossparkambulanz wäre damit sicherer. Zudem gehen ihrer Auffassung nach Parkplätze verloren.

"Es gibt einen Beschluss, den wir jetzt umsetzen müssen", konterte Lars Günther. Ein weiteres Mal alles auf den Prüfstein zu setzen, bringe nichts. "Wie müssen eher darauf achten, dass unsere Stadt nicht neuköllnisiert wird", mahnte er. "Es geht nicht, dass unsere Neubürger in dunklen Ecken Drogen verteilen." Pfarrer Björn Ferch bat den Kandidaten ganz eindringlich, keine Unterstellungen zu formulieren, für die keine Beweise vorliegen .

"Als wir für den Abriss gestimmt haben, lagen wir bei fünf Millionen Euro Gesamtkosten", klärte Günter Wartenberg auf. Drei Millionen Euro sollten vom Bund kommen. Eigentlich sollten Städtebaufördermittel eher in alte Gebäude gesteckt werden, aber die Baukosten seien inzwischen um das Dreifache gestiegen.

"Was gefällt Ihnen an Bad Freienwalde am besten?", wollte Helga Baumgärtner aus dem Publikum wissen. "Ich bin 2011 hier hergezogen und war überrascht von der Herzlichkeit der Menschen", sagte Andreas Unterberger. Als er sich bei Sanierungsarbeiten im Schloss Neuenhagen verletzt habe, sei ein Bürger spontan eingesprungen und habe seine schwere Arbeit fortgesetzt. "Dafür bin ich ihm noch heute dankbar", so Unterberger.

"Ich mag die Menschen, die ihr Herz auf der Zunge tragen", sagte Peter Glaetzner. Man unterstelle den Kurstädtern, sie streiten zu viel. "Dabei sagen wir uns eben die Meinung", so der FDP-Kandidat. Toll finde er Landschaft, Natur und Bauarchitektur. "Noch vor den Arbeiterfestspielen 1988 war die Stadt ein Trümmerhaufen", erklärte Glaetzner.

"Die Bad Freienwalder sind toll", so Günter Wartenberg, der zugab als Einheimischer häufig nur die negativen Dinge zu sehen. "Der Reiz liegt auf der Höhe", zitierte er Fontane. "Wir brauchen mehr Qualität bei unseren Angeboten, dann bleiben die Touristen auch länger." – "Heimat und Verantwortungsbewusstsein", beantwortete Lars Günther die Frage kurz und knapp.

Als Ornithologe durchstreife er gern die Natur. In Wäldern und an Seen entdecke er häufig seltene Vogelarten, die anderswo nicht mehr zu finden sind, sagte Detlef Malchow. "Ich bin begeistert von Menschen und Initiativen, bin Sponsor des Hof-Theaters und würde gerne mehr dieser Initiativen unterstützen", fügte er hinzu.

"Wir müssen es schaffen, wieder auf dem Landgraben paddeln zu können", ergänzte er. "Es kann nicht sein, dass alle Vögel traumatisiert sein sollen, nur weil ein Paddler vorbeikommt", so Malchow. "Wir sind guter Hoffnung, dass wir dies schaffen, solange es keine Motorbootrennen gibt", so Wartenberg.