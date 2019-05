Container sollen Engpass ins Kitas überbrücken

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Die Kapazität der Kitas in Birkenwerder ist nahezu ausgelastet. Wegen des kontinuierlichen Zuzugs ist jetzt absehbar, dass es ab Frühjahr Probleme geben wird, den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz im Ort zu erfüllen. Das teilte Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) in der letzten Sitzung der Gemeindevertreter in dieser Legislaturperiode mit.

Da die neue Kita in der Geschwister-Scholl-Straße voraussichtlich erst Ende 2020 zur Verfügung steht, soll der Engpass mit einer Zwischenlösung überbrückt werden. Die Verwaltung plant, auf dem Gelände des Jugend- und Kinderfreizeithauses "Corn" Mietcontainer aufzustellen, um dort etwa 30 Kinder in drei Gruppen betreuen zu können. Zimniok schätzt die Kosten auf rund 300 000 Euro. "Das ist keine schöne Situation", räumt er ein. Gleichzeitig werden Gespräche mit Eltern geführt, um die Belastung für die Einrichtungen zu reduzieren. Beispielsweise werden Eltern, die ihre Kinder sehr lange betreuen lassen, gefragt, ob sie die Zeit verringern wollen. "Wir erfahren da sehr viel Kooperation", sagt Zimniok. Wenn Eltern die lange Betreuung aber wünschten, werde das selbstverständlich akzeptiert. Die Verwaltung suche derzeit weiteres Personal. In den nächsten Tagen seien erste Vorstellungsgespräche, teilte Doreen Wilke vom Sozialamt mit.

Weitere Beschlüsse

In der Sitzung der Gemeindevertretung sind weitere Beschlüsse gefasst worden: So wird das Bauhof- und Friedhofverwaltungsgebäude für gut 210 000 Euro umfassend saniert. Die Aufträge für die Gewerke sind einstimmig vergeben worden. Befürwortet wurde auch der Bau einer neuen Fahrradabstellanlage am S-Bahnhof. Auch die neue Gemeindevertretung hat bereits eine Aufgabe bekommen. Sie soll entscheiden, in welcher Reihenfolge die Ideen der Spielplatzkonzeption umgesetzt werden.