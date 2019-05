"Schwanennest" feiert Richtfest

Alexandra Gebhardt

Wusterwitz (MOZ) Die Bauarbeiten für den Neuanbau des "Schwanennest" der Wustertwitzer Kitakinder schreiten ganz nach Planung voran. Keine sieben Wochen hat es gedauert bis der Rohbau stand, seit Montag wurde der Dachstuhl gezimmert und am Mittwoch das Richtfest gefeiert – natürlich samt Richtkranz und Sekttaufe. Kitaleiterin Kerstin Tennigkeit konnte zu diesen Anlass viele fleißige Hände schütteln, die zum bisherigen Gelingen des Bauprojektes beitrugen. Sie bedankte sich unter anderem herzlich für die gelungene Koordination bei den Bauarbeitern, die ihre Arbeit während des laufenden Betriebs verrichten, für ein immer offenes Ohr bei Architektin Monika Siemer sowie das flexible Handeln und das Verständnis bei den Erzieherinnen. Ganz ohne typische Richtfestrituale kam jedoch auch die Kitaleiterin nicht davon: gemeinsam mit Bürgermeister Ronald Melchert musste sie als Bauherrin – ganz traditionell – den letzten Nagel im Dachstuhl versenken. Unter lauten "Hau rauf"-Anfeuerungsrufen der Kinder gelang das aber problemlos mit wenigen Schlägen. Im Juni sollen nun Fenster und Türen in den Neubau einziehen, die Fertigstellung ist bis zum 6. September geplant. 162 Kinder können dann insgesamt in der Einrichtung betreut werden. Realisiert wird der Neuanbau durch die Gemeinde Wusterwitz, die gleichzeitig Träger des "Schwanennest" ist und am Ende rund 431.000 Euro investiert haben wird.