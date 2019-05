"Ich war einundzwanzig"

In der Hauptrolle: Jaecki Schwarz als Gregor Hecker in dem Defa-Film "Ich war neunzehn". © Foto: Defa-Stiftung

Seelow (MOZ) Mit dem Defa-Film "Ich war neunzehn" hat der Verein Zeitreise Seelower Höhen am Mittwoch für eine ganz besonderen Filmabend gesorgt. Zum einen, weil der vor mehr als 50 Jahren von Konrad Wolf gedrehte Film nichts an seiner Wirkung verloren hat und zum anderen, weil sich im Anschluss an die Vorführung Hauptdarsteller Jaecki Schwarz und Landrat Gernot Schmidt den Fragen von Tobias Voigt stellten.

Mit "Ich war neunzehn" hat Konrad Wolf seine persönlichen Erlebnisse verarbeitet. Als Leutnant der Roten Armee kehrte er ab 16. April 1945 in seine Heimat zurück, die er als Achtjähriger mit seiner Familie verlassen musste. Wolf wurde erster sowjetischer Stadtkommandant von Bernau. Der Film enthält dokumentarische Filmsequenzen aus dem KZ Sachsenhausen, mit denen die Verbrechen der Nazis verdeutlicht werden. Sie führten zur Entscheidung Wolfs, den Film nicht in Farbe zu machen.

Jaecki Schwarz bekannte, beim Casting seinerzeit nicht damit gerechnet zu haben, von Konrad Wolf ausgesucht zu werden. "Ich war damals 21 und einer der Letzten, mit dem Probeaufnahmen gemacht wurden. Kameramann Werner Bergmann hatte mir später gesagt, wie es dazu kam, das ich ausgesucht wurde. Wolf soll gesagt haben: Der guckt so rein wie raus", erzählte der heute 73-Jährige. Damit hatte er schon eine der wesentlichen Eigenschaften erfüllt, die Wolf suchte: Er wollte keinen Helden, keinen gläubigen Kommunisten und selbstlosen Kämpfer. Sondern, und so wirkt die Hauptfigur Gregor Hecker dann eben auch, einen suchenden, seiner Herkunft gar nicht mehr sicheren Jugendlichen, der mit den weltgeschichtlichen Ereignissen um ihn herum sichtlich überfordert sind.

Mit seinem Film habe sich Konrad Wolf nicht nur Freunde gemacht, plauderte Schwarz weiter aus dem Nähkästchen. Der mächtige Pjotr Abrassimow, Botschafter der UdSSR in Berlin, wollte den Film unbedingt verhindern. Weder bei Walter Ulbricht noch bei seinem Kronprinzen Erich Honecker oder dem Stasi-Minister Erich Mielke stieß die realistische Darstellung der Rotarmisten auf große Sympathie. Ein Sowjetsoldat hatte als Held zu kämpfen und zu siegen, nicht zu tanzen oder gar zu fliehen. Mit der Ansprache der Vergewaltigungen durch Rotarmisten durch ein deutsches Flüchtlingsmädchen in Bernau, erfolgte nahezu ein Tabubruch. Jaecki Schwarz verweis dabei auf die große Kunst Konrad Wolfs, Dinger präzise und knapp anzusprechen. Das von Jenny Gröllmann gespielte Mädchen hatte dafür nur einen Satz: Besser mit einem als mit allen..." Und man wusste Bescheid.

Schwarz machte aber auch klar, dass die Stellung Konrad Wolfs, seine Freundschaft mit hohen Sowjetoffizieren, verhindert hatte, dass der Film komplett verboten wurde. In der Sowjetunion allerdings konnte er nur stark verkürzt gezeigt werden. Der Film hatte auch einen militärischen Berater der Roten Armee, so Schwarz. "Der wollte nicht, dass ich die Hauptrolle spiele. Das hat Wolf dann endgültig überzeugt, dass er die richtige Wahl getroffen hat."

Gernot Schmidt erzählte, dass er den Film als Kind erstmals gesehen hatte, gemeinsam mit Verwandten, die den Krieg selbst erlebt hatten. "Die waren damals von der Szene mit einem blind-geschossenen Soldaten beeindruckt, der seine Kameraden verloren hatte."

Wiederholung angedacht

Jaecki Schwarz berichtete von Filmvorführungen vor jungem Publikum in Westdeutschland. Auch dort habe er seine Wirkung nicht verfehlt. Was für die große künstlerische Meisterschaft seiner Schöpfer spreche.

Der Verein Zeitreise, der nun für das inhaltliche Konzept der Gedenkstätte verantwortlich zeichnet, will solche Veranstaltungen auch unter Zuhilfe-Nahme aktueller Filme, aber auch älterer, häufiger anbieten.