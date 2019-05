Die zweite Reihe tut’s auch

Volkmar Ernst

Neuholland (MOZ) Nach 29 Jahren in der Kommunalpolitik tritt der Neuholländer Ortsvorsteher und Liebenwalder Stadtverordnete Bodo Klein nicht mehr zu Wahl an.

Mit seiner Größe von 1,90 Metern ist Bodo Klein kaum zu übersehen und mit seiner kräftigen und dennoch sonorigen Stimme nicht zu überhören. Das ist auch wichtig, denn damit konnte er sich als Ortsvorsteher von Neuholland sowie als Abgeordneter für die Wählergemeinschaft Landwirtschaft, Gartenbau und Umwelt (LGU) in der Liebenwalder Stadtverordnetenversammlung Gehör verschaffen und eben auch etwas bewirken. Doch nun ist Schluss. Nach 29 Jahren Engagement in der Kommunalpolitik tritt Klein nicht mehr zur Wahl an. Eine bewusste Entscheidung, wie er erklärt. "Denn mit 64 Jahren wird es Zeit, sich auf den Ausstieg aus dem aktiven Berufsleben und den Eintritt in das Rentnerdasein vorzubereiten, und auch das will ich ruhig angehen lassen", so Klein. Sein erster Tag als Rentner ist der 1. Dezember 2020.

Geboren wurde Klein am 2. Februar 1955 in Battin im damaligen Kreis Prenzlau. Die Eltern bewirtschafteten eine Neubauernstelle. Insofern war die Wahl eines Berufes in der Landwirtschaft nicht abwegig. Nach der Schule, die er mit dem Abitur abschloss, folgte ein halbes Jahr Arbeit in einer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG), dann der Grundwehrdienst bei der Armee und schließlich ein Landwirtschaftsstudium in Neubrandenburg, das er mit einem Diplom als Agrar-Ingenieur abschloss und das ihn mit der Familie nach Neuholland führte. Das war 1979. In der LPG Pflanzenproduktion fand er eine Anstellung und ist heute noch dort beschäftigt, wenn daraus inzwischen auch eine GmbH geworden ist.

Anpacken, das wollte er!

Sich für seinen Ort einsetzen, das hat Klein zu DDR-Zeiten schon gemacht, allerdings nicht in einer Partei, sondern in der VdgB, der Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe. "Das war zu Zeiten der Mangelwirtschaft schon eine wirkliche Alternative", erklärt er. "Über die VdgB kamen wir leichter an Baumaterial heran, aber auch an Werkzeug und Ersatzteile, beispielsweise für Traktoren. Da viele Einwohner damals noch Vieh hielten und kleine Felder, die heute gar nicht mehr beachtet werden, bewirtschafteten, war das schon eine Alternative, sich einen Traktor ausleihen zu können."

Auch nach der Wende blieb Klein seinem Prinzip treu: Gesellschaftliches Engagement: "Ja", Parteimitgliedschaft "Nein". Da war die LGU für ihn eine Alternative, sowohl als Landwirt als auch als Kommunalpolitiker. "Was liegt näher, als sich in seinem Wohnort zu engagieren?", so seine knappe Antwort darauf. Er stellte sich zur Wahl und hätte eigentlich, da er die meisten Stimmen erhielt, sogar das Amt des Bürgermeisters übernehmen können. Wollte er aber nicht. Deshalb einigte er sich damals mit Gerhard Steger, dass der den Bürgermeisterposten übernimmt und er den Chefposten im Parlament. "Immerhin steht der sogar noch über dem Bürgermeister", fügt er mit einem Schmunzeln hinzu. Was er als Kommunalpolitiker lernen musste, das war der Umgang mit Kritik. Denn manchmal müssen auch unliebsame Entscheidungen getroffen werden, und da kann Kritik schnell ins Persönliche abgleiten, erzählt er. Was dagegen hilft, da hat Klein nur einen Rat parat: "Das Gespräch mit den Leuten suchen und die Entscheidungen erklären."

Rückblickend ist er jedoch mit dem Erreichten zufrieden. "Wir haben die Kita erhalten, es gibt sogar zwei Spielplätze, wir haben das Dorfgemeinschaftshaus, das Platz für Veranstaltungen bietet und auch gemietet werden kann, und auch Straßen wurden saniert. Das Zusammengehen mit der Stadt Liebenwalde haben wir gemeistert, und es war eine gute Entscheidung. Denn dadurch konnten wir Gelder bündeln und Projekte angehen, die Neuholland allein nicht hätte stemmen können", stellt er klar. Dass noch lange nicht alles geschafft sei, streitet er gar nicht ab und verweist auf das ehemalige Schulgebäude. Das sei zwar inzwischen verkauft, dennoch aber etwas, um das sich die künftigen Beiratsmitglieder kümmern müssten. "In seinem jetzigen Zustand ist es jedenfalls kein Schmuck für den Ort", so Klein. Vielleicht wird Klein dabei sogar mitwirken. Denn die Ankündigung, dass er sich nicht mehr zur Wahl stellt, bedeutet nicht, dass er am dörflichen Leben nicht mehr teilnehmen will.

Es gibt genug junge Leute

"Ich trete nur in die zweite Reihe zurück. Wir haben genug junge Leute, sie sollen Erfahrungen sammeln können", so Klein. Als berufener Bürger im Beirat oder einem Ausschuss mitarbeiten, das kann er sich durchaus vorstellen. Doch Vorrang hat für ihn jetzt erst einmal die Vorbereitung auf das Rentnerdasein. Immerhin gibt es drei Enkelkinder, die sich bestimmt darauf freuen, wenn Opa dann mehr Zeit für sie hat.