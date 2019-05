Falt-Stiftung spendiert dem Sonnenland ein Hexenhäuschen

Siegmar Trenkler

Wuthenow (MOZ) Wer würde schon für ein Holzhäuschen von Nürnberg nach Wuthenow reisen? Am Donnerstag machte das Carsten Riedel, Vorstandsmitglied der Falk-Stiftung für Gesundheit und Bildung, und er hatte auch einen guten Grund dafür. Die Stiftung hat der Integrationskita Sonnenland des Arbeiter-Samariter-Bundes ein neues Holzhäuschen für stolze 10 000 Euro spendiert. "Ich komme sehr gerne extra aus Nürnberg nach Wuthenow, denn die Realisierung solch wunderbarer Projekte und all die glücklichen Kinderaugen machen meine Arbeit noch schöner", sagte er. Dass die Stiftung fernab ihres Nürnberger Sitzes aktiv wird, liegt am Engagement für die Stiftung von Thomas Hufnagel, der zugleich Vater eines Kita-Kindes ist.

Im Herbst 2018 war das Vorgängerhäuschen abgebaut worden. Es stand seit der Eröffnung der Kita im Jahr 2007 auf dem Spielplatz der Einrichtung, war aber inzwischen morsch geworden. Die Stiftung hatte daraufhin schnell und unkompliziert den Antrag über die Anschaffung und Aufbau inklusive Fallschutz entschieden, der insgesamt mit 10 000 Euro zu Buche schlug. "Ich freue mich über die Unterstützung durch die Falk-Stiftung", sagte Kita-Leiterin Doreen Bohm. "Die Finanzierung solch großer Projekte ist nicht einfach. Nun können alle Altersgruppen der Kita und auch Kinder mit Beeinträchtigungen gemeinsam im und am Häuschen spielen."

Das hatten die Schützlinge der Einrichtung schon seit einigen Wochen getan. Besonders beliebte Funktion ist, dass sich an ihm auch Sand transportieren lässt. Am Donnerstag gab es nach der offiziellen Einweihung noch ein Picknick mit Kuchen im Garten der Kita.