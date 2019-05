Wahlergebnisse online verfolgen

red

Havelland Die Kommunalwahlen finden an diesem Sonntag, 26. Mai, statt. Von 8.00 bis 18.00 Uhr haben die Havelländer die Möglichkeit über die Zusammensetzung des Kreistages, von Stadtverordneten und Gemeindevertreterversammlungen abzustimmen. Gleichzeitig werden auch in amtsangehörigen Gemeinden die ehrenamtlichen Bürgermeister sowie in Ortsteilen von Städten und Gemeinden die Ortsbeiräte und Ortsvorsteher gewählt.

Für den Landkreis Havelland bedeutet das konkret, dass 56 Abgeordnete des Kreistages sowie insgesamt 378 Gemeindevertreter bzw. Stadtverordnete in den 26 Vertretungen der Städte und Gemeinden zu wählen sind. In den 16 amtsangehörigen Gemeinden des Landkreises werden die ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt. Außerdem werden in den Ortsteilen 238 Mitglieder der Ortsbeiräte und zwölf Ortsvorsteher gewählt. Etwaig notwendig werdende Stichwahlen ehrenamtlicher Bürgermeister und Ortsvorsteher finden am Sonntag, den 16. Juni 2019, in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr statt.

Für die Kreistagswahl können die aktuellen Zwischenergebnisse sowie später das vorläufige Endergebnis am Wahlabend ab zirka 18.30 Uhr im Internet unter wahlen.hvlnet.de verfolgt werden. Dort können auch die Ergebnisse der Europawahl, die zeitgleich mit den Kommunalwahlen stattfindet, eingesehen werden.