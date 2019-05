Odin Tietsche

Neuruppin (MOZ) In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Neuruppin wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln wurden am Donnerstag Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichtes Neuruppin umgesetzt. Zuvor erfolgte auf der Bundesstraße 167 in Höhe der Ortschaft Linde (Landkreis Oberhavel) die vorläufige Festnahme von drei 20, 26 und 29-jährigen Tätern.

Bei der Durchsuchung der beiden durch die Personen genutzten Fahrzeuge wurden Drogen in nicht geringer Menge aufgefunden und sichergestellt. Während der Durchsuchungen der Wohnungen der Beschuldigten sowohl in Neuruppin als auch in anderen Landkreisen konnte weiteres Beweismaterial aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin wird am Freitagnachmittag über die Stellung von Haftanträgen entscheiden.