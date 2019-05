Privater Zusteller lässt Dutzende Briefwahlunterlagen liegen

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Wegen mangelhafter Arbeit vermutlich eines Zustellers einesprivaten Briefdienstleisters der Stadtverwaltung Strausberg haben Dutzende Briefwähler bis heute keine Briefwahlunterlagen erhalten.

Bis Freitagvormittag haben sich 34 bei Stadtwahlleiter Thomas Lukaschewitz gemeldet. "An 30 haben wir bis Donnerstag die Unterlagen per Boten nachgeliefert, vier holen wir heute noch nach", sagte er auf Nachfrage. Die Wahlbriefe für die Europa- und Kreistagswahl könne man nach Auskunft des Kreiswahlleiters in die gelben Postbriefkästen werfen, die würden am Wahlwochenende bedient. Lukaschewitz seinerseits bietet an, dass diese Briefe auch noch bis Sonntag, 15 Uhr, in der Stadtverwaltung Strausberg, Hegermühlenstraße 58, abgegeben werden können. Er werde dann einen Kurier in die Kreisstadt schicken, damit sie dort pünktlich ankommen. Die Wahlbriefe für Europa- und Kreistagswahl sollten keinesfalls in den Wahllokalen abgegeben werden.