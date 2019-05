700 Schüler demonstrieren in Hohen Neuendorf fürs Klima

Fridays for Future

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) "Wir sind hier! Wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut!" und: "Es gibt kein Recht auf Kohlebaggerfahren!"Die Fridays-for-Future-Bewegung ist nun auch in Hohen Neuendorf angekommen.

Fast alle Schülerinnen und Schüler Marie-Curie-Gymnasiums sowie Hohen Neuendorfer Grundschüler, eine nahezu komplette sechste Klasse aus der Grundschule Niederheide sowie kleinere Gruppen von Schulen der Nachbarkommunen haben am Freitag für die Umwelt demonstriert.

Der Zug mit etwa 700 Teilnehmern bewegte sich vom Gymnasium am Friedhof und am Wasserturm vorbei bis zum S-Bahnhof Hohen Neuendorf. Die Polizei sperrte dafür auch die Bundesstraße 96 kurzzeitig.

Am Bahnhof gab es neben der Bienenskulptur mehrere Kundgebungen auf der Bühne. Die Schüler forderten ein Umdenken der Erwachsenen und unter anderem den sofortigen Ausstieg aus dem Kohleabbau. "Schon vor Jahren hätte der Klimawandel in der Politik Thema Nummer 1 sein müssen", riefMarie-Curie-Schülersprecher Karl Kapahnke angesichts schmelzender Pole und Erderwärmung.

Auch Tobias Fiedler vom Oranienburger Jugendbeirat sprach von der Klimakrise. "Eure Stimme zählt!", rief er den jungen Leuten zu, obwohl diese mehrheitlich noch keine 18 Jahre alt sind und deshalb bei der Europawahl am Sonntag noch nicht wählen können. "Sagt Euren Eltern und Großeltern, die vielleicht gar nicht wählen wollen: ‚Geht für mich wählen! Mich betrifft es doch noch mehr als Euch!’"

Bei der friedlichen Demo herrschte fröhliche Stimmung. Nur wenige Passanten schüttelten irritiert die Köpfe, einige Ladeninhaber auf der Schönfließer Straße streckten dem Zug den erhobenen Daumen entgegen.

Karl Kapahnke war anschließend überwältigt von der positiven Resonanz. "Es ist einfach nur krass, alle gehen so mit", sagte der Zwölftklässler. Auch vonseiten der Lehrer gebe es Verständnis. Mitschüler hätten ihn auf diese Idee gebracht und auch dieDemo am Neuen Gymnasium Glienicke sei ein Vorreiter gewesen, so der Jugendliche. Es sei aber nicht geplant, jede Woche zu demonstrieren.