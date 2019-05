Polizei lüftet Geheimnis um Großeinsatz in Linde

Tilman Trebs

Linde/Neuruppin (MOZ) Die Polizei hat am Freitag das Geheimnis um den Großeinsatz in Linde am Donnerstagabend gelüftet, für den zeitweise auch die B 167 zwischen Löwenberg und Grieben gesperrt wurde.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden bei dem Einsatz drei 20, 26 und 29 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Drogen gehandelt zu haben. Bei der Durchsuchung der Fahrzeuge seien größere Mengen von Cannabis sowie weitere Behältnisse mit Betäubungsmitteln sichergestellt worden. Die Fahrzeuge selbst waren anschließend sichergestellt und abgeschleppt worden, weshalb die B 167 auch nach den Festnahmen zunächst noch gesperrt blieb.

Begleitet wurde der Einsatz von Wohnungsdurchsuchungen in Neuruppin und anderen Landkreisen. "Während der Durchsuchungen der Wohnungen der Beschuldigten konnte weiteres Beweismaterial aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin wird am Freitagnachmittag über die Stellung von Haftanträgen entscheiden."