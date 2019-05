Jazzocrazz bei Märchen-Matinee am 2. Juni

Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Am kommenden Sonntag, 2. Juni, findet der 15. "Undine"-Wettbewerb für neue Märchen mit der Präsentation der schönsten Illustrationen sein festliches Ende. Alle Märchen-Fans sind herzlich eingeladen! 13 der 284 Wettbewerbsbeiträge werden am 2. Juni ausgezeichnet, der Öffentlichkeit vorgestellt und dabei nochmals die Märchenvorlagen vom Jugendtheater vorgelesen. Ebenfalls wirken als Wettbewerbspartner die Wredow’sche Zeichenschule und die Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie "Sonnensegel" mit und sorgen dafür, dass im Foyer der Studiobühne etwa 30 herausragende Werke ausgestellt werden. Nach zweijähriger Zwangspause ist auch wieder das Brandenburger Trio "Jazzocrazz" mit von der Partei und sorgt für die musikalischen Zwischenspiele. Jazzocrazz-Mitgründer Sebastian Pietsch: "Wir hatten lange vergebens einen neuen Bassisten gesucht und dieses Jahr endlich mit Johann Wolf gefunden. Unser Comeback feierten wir am 30. April im Bürgerhaus, machen beim Jazzfest Ende August mit und sind nun auch wieder bei der ‚Undine‘ dabei – diesmal mit zwei amerikanischen Standards und der Bearbeitung zweier deutscher Volkslieder." Wer das und das festliche-fröhliche "Undine"-Finale erleben will, kommt am 2. Juni, 11 Uhr, in die Studiobühne (Kanalstraße).