Naturheilkundliche Sterbebegleitung ist kein Tabu

Brandenburg Das Brandenburger Theater und die Fouqué-Bibliothek präsentieren am Mittwoch, 29. Mai, um 19.30 Uhr im Foyer des Großen Hauses des Brandenburger Theaters die Buchlesung "Naturheilkundliche Sterbebegleitung - Kein Tabu!". Der ehemalige "Fernsehgärtner" Hellmuth Henneberg ("rbb-Gartenzeit") befragt dabei die Autorin Dr. Kristin Peters zu ihrem neuen Buch, das Anwendungen für häufig vorkommende Herausforderungen der Pflege und des Beistandes vorstellt. Peters selbst ist Agrarwissenschaftlerin und hat sich nach Jahren in der Entwicklungshilfe und als Dozentin auf Pflanzenheilkunde spezialisiert. Zur Veranstaltung heißt es weiter: "Immer mehr Menschen wenden sich bei Krankheit der Naturheilkunde zu oder suchen nach gesundheitsfördernden Hilfestellungen. Ist es da nicht auch konsequent, dass naturheilkundliches Geleit auch im Sterben und in der Trauer nachgefragt wird?" Musikalisch umrahmt wird die Lesung vom Posaunisten Karsten Noack. Karten sind an der Theaterkasse oder unter 03381/511111, zum Preis von 11, ermäßigt 8 Euro zu haben.