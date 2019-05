Silvia Passow

Falkensee Der Raum im Haus am Anger füllt sich. Die Frage: "Was hat Europa mit mir zu tun?" holt vor einer guten Woche rund 35 Teilnehmer an den runden Tisch zur Diskussion. "Kommen sie, hier ist noch Platz, ich rutsche noch etwas rüber", bietet ein Gast einer Besucherin an. Zusammenrücken, auch das ist Europa.

Der Europäische Gedanke sei vielfältig, fasst Günter Chodzinski (B’90/ Die Grünen) im Laufe der Gesprächsrunde zusammen. "Frieden ist das große Projekt in der EU", sagt er und fährt fort: "Bildung, die Möglichkeit Studiengänge in anderen Ländern fortzuführen, die Kultur, eine europäische Identität, die Forschung im großen Zusammenhang, dazu Nachhaltigkeit, die Ökologie, eine gemeinsame Zielsetzung, gemeinsame Richtlinien und die Demokratie." Chodzinski ist Mitglied in der Europa-Union Havelland, die größte überparteiliche Bürgerinitiative Europas. Hans-Peter Pohl (CDU) steht ihr vor. Er ist an dem Abend ebenso präsent wie Harald Petzold (Die Linke), Rainer Ganser (CDU), Wolfgang Jähnichen (SPD), Mechthild Baumann und Tom Schaak (beide Europa-Union) und Kathleen Kunath von der Willkommensinitiative Falkensee. Pohl erklärt, dass er an der Diskussion als Mitglied der CDU teilnehme und nicht als Vorsitzender der Europa-Union Havelland.

Überparteilich heißt nicht, dass man sich im Einzelnen über alles und jedes einig wäre. Es heißt aber, man geht ins Gespräch und sucht den Austausch mit allen europafreundlichen, demokratischen Parteien. Mitglieder der AfD, sagt Pohl, seien hier nicht erwünscht und erntet dafür Beifall. Diskutiert wird um die allgemeinen Werte der Union, der Gedanke der Solidarität und hier kommen tatsächlich unterschiedliche Sichtweisen auf den Tisch. Länder, die viele Mittel aus der EU erhalten, sollten dann nicht auch Pflichten haben. Warum zahlen manche Länder mehr und andere weniger in die EU-Kassen ein? Und im Umkehrschluss, warum bekommen die einen mehr als die anderen? Wer verteilt, wer kontrolliert und sind alle geförderten Projekte sinnvoll? Ein lebhafter Meinungsaustausch an dessen Ende Tom Schaak sagt: "Wir sollten die Neiddebatten vermeiden. Wir sollten auch gönnen können."

An das Motto der Veranstaltung gedacht, wieviel bekommt eigentlich Falkensee? Etwas direkter drückt es Rainer Ganser aus. "Wie hat es Falkensee geschafft, Gebäude, die mit EU-Fördermitteln gebaut wurden, so zu verstecken? In Falkensee fehlt der sichtbare Teil Europas", sagt er.

Pohl erklärt, er habe hierfür bereits eine Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt. Er sagt, auch ihn würde interessieren, wie viel EU in Falkensee steckt. Hier stimmt ihm Wolfgang Jähnichen zu. Eine Einwohnerin der Stadt bestätigt. "Ich habe in Falkensee noch nie etwas von der EU gesehen." Die Runde überlegt, ob Hinweistafeln den Einwohnern die gewünschte Information liefern könnten.

Ebenfalls von Ganser kommt die Frage nach einer Städtepartnerschaft. Auch darüber hat sich sein Partei-Kollege Pohl bereits Gedanken gemacht. Eine Stadt in der Größe Falkensees in Polen und/oder Frankreich könne er sich gut vorstellen, sagt er. Einig sind sich alle in der Frage, dass die anstehende Europa-Wahl wichtig ist und rufen zum Gang an die Wahlurne auf. Für Harald Petzold ist diese Wahl, aber auch alle anderen, entscheidend, wenn es um die Zukunft Europas geht. "Auch die Wahl der Bundesregierung hat großen Einfluss auf den Erfolg der Europäischen Union", sagt er.