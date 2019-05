Pirat holt vor der Wahl noch einmal aus

GZ

Großwoltersdorf Kurz vor der Kommunalwahl am Sonntag holt der Großwoltersdorfer Markus Hofmann noch einmal weit aus. Der Gemeindevertreter, der mit der Wählergruppe "Frischer Wind" um den Wiedereinzug in die Versammlung kämpft sowie für die Piraten in den Oberhaveler Kreistag möchte, hat einen offenen Brief verfasst, der unter anderem auf Hoffmanns Internetseite 89m.de einsehbar ist und in dem er einige, in seinen Augen fehlerhafte Entwicklungen der vergangenen Wahlperiode auflistet.

So greift er erneut die jüngst erfolgte Wiederwahl von Amtsdirektor Frank Stege an und kritisiert das Zustandekommen der Beschlüsse zur "wolfsfreien Zone" im vergangenen Jahr. Auch habe er den Amtsdirektor in der vergangenen Wahlperiode im Großwoltersdorfer Gemeinderat vermisst.

Der Festakt anlässlich "25 Jahre Deutsche Einheit" vor vier Jahren ist Hoffmann auch noch einmal eine Erwähnung wert. Die Rednerliste sei parteipolitisch nicht ausgewogen gewesen, heißt es in seiner Mitteilung.