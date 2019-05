Angeklagter voll schuldfähig

Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im seit zehn Monaten andauernden Strafprozess um die Tötung der kleinen Emily aus Eberswalde zeichnet sich eine baldige Urteilsverkündung ab.

Am Freitag stellte der Psychiatrische Sachverständige vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) sein Gutachten über den Angeklagten vor. Am Mittwoch könnten die Plädoyers beginnen und Anfang Juni das Urteil gesprochen werden. Die Kammer hatte Ende 2018 per richterlichem Hinweis mitgeteilt, dass für den 29 Jahre alten Kindsvater auch eine Verurteilung wegen Mordes in Betracht komme.

Die damals zweieinhalb Jahre alte Emily aus Eberswalde wurde im Oktober 2017 völlig abgemagert und schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Einige Monate später erlag das Kind seinen erlittenen Hirnschädigungen. Angelo S. wird vorgeworfen, Emily "böswillig vernachlässigt" zu haben. Auch habe er darauf verzichtet, sie trotz immer schlechterem Gesundheitszustand einem Arzt vorzustellen. Es sei ihm schlichtweg egal gewesen, was aus ihr wird.

Der Sachverständige Horst Ihloff erklärte Angelo S. am Freitag für voll schuldfähig. Es lägen keine Anhaltspunkte für schwere psychische Erkrankungen oder Schwachsinnigkeit vor. Allerdings habe der Angeklagte psychopathische Züge. "Er ist antisozial, nimmt keine Rücksicht auf die Interessen seiner Mitmenschen."