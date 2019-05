Pro Fürstenberg fordert neue Schule und mehr Bauland

Von Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) "Bürgernah, überparteilich und lösungsorientiert" – mit diesem Slogan bewirbt sich das Bürgerbündnis "Pro Fürstenberg" um Sitze im Parlament der Wasserstadt für die nächste Legislaturperiode bis 2024. Spitzenkandidat Raimund Aymanns strebt überdies wieder einen Platz im Kreistag Oberhavel an, dann womöglich wieder als Teil der Fraktion der Freien Wähler. Erfolge in der vergangenen Wahlperiode, die Pro Fürstenberg für sich reklamiert, sind unter anderem der Erhalt der Badestelle an der Festwiese samt Beschäftigung eines Rettungsschwimmers, dass die Stadtverwaltung ein Baulandkataster erarbeitet, die Schaffung einer Marketingstelle im Rathaus und der künftige Wasserspielplatz auf der Festwiese.

Kommunale Vereinsförderung

Was Pro Fürstenberg künftig erreichen möchte, wird zusammengefasst in dem Slogan "Steigerung der Attraktivität der Stadt". Für neue Wohnbauflächen sollten Bebauungspläne aufgestellt werden. Forstmuseum, die Burg und das Schloss sollten "nachgenutzt" werden. Auch Pro Fürstenberg plädiert für die Schaffung einer weiterführenden Schule und dafür, dass die Kommune die Vereine stärker fördert. Klärschlammtourismus sollte dagegen ein Riegel vorgeschoben werden, vielmehr möge die Stadt Projekte fördern, mit denen erneuerbare Energien genutzt werden. Ins Rennen gehen neben Raimund Aymanns wieder Ina Hudicsek und Sandro Große.