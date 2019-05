Insektenschutz im eigenen Garten

Daria Doer

Hohen Neuendorf Das große Insektenhotel, das Adelbert Dally in diesem Winter gebaut hat, sieht man schon beim Vorübergehen. "Jeder kann merken, dass unsere Umwelt ärmer wird. Es gibt keine Junikäfer mehr, kaum Grashüpfer, und wenn man im Sommer mit dem Auto fährt, sind Kühler und Windschutzscheibe nicht mehr verklebt von toten Insekten", sagt der 74-jährige Hohen Neuendorfer, der mit seiner Frau in der Fritz-Reuter-Straße in der Niederheide lebt.

Der gelernte Maurer und Zimmermann hat 24 Konservendosen mit Lehm gefüllt, in die Insekten ihre Gänge bohren können. Es gibt Schlitze für Schmetterlinge, Halme und Bohrungen mit unterschiedlich großen Durchmessern für die verschiedenen Bienen- und Wespenarten und vielleicht kommen auch Marienkäfer zum Überwintern in das komfortable Hotel.

Ein Zeichen dafür, dass das Bauwerk von Adelbert Dally schon bewohnt ist, sind die unerwünschten Besuche des Spechts. Dieser bedient sich auch an den Futterstellen im Garten. In den acht Nistkästen brüten Meisen, im Geräteschuppen hat ein Amselpärchen sein Nest gebaut und in einem kleinen Teich leben Frösche.

Obwohl der Garten der Familie Dally kein Naturgarten ist, quillt er über vor Leben. Eine Katze versucht, einen Frosch zu fangen, Eichelhäher und Elstern suchen Futter und gleich vier Reiher haben den Goldfischteich leergefischt, sodass er nun mit einem Drahtgitter geschützt werden muss, bis die Seerosen groß genug sind.

"Mein nächstes Projekt ist ein Hummelhaus, das auf der Erde steht", sagt Adelbert Dally und vielleicht ein Kasten für Fledermäuse: "Denn die gibt es nicht mehr, seit die großen Bäume bei mir und den Nachbarn gefällt worden sind. Ich möchte unbedingt etwas tun, damit meine Enkel und Urenkel auch noch Natur erleben können."