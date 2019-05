OGA

Glienicke (MOZ) Bereits in der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte einen Renault-Transporter an der Oranienburger Chaussee in Glienicke aufgebrochen und Werkzeug aus dem Fahrzeug gestohlen.

Das Werkzeug hatte nach Polizei einen Wert von 6 000 Euro. Der Schaden am Transporter wurde mit etwa 1 000 Euro angegeben.