Ein Stück Musikgeschichte

Frankfurt (Oder) (MOZ) Aus der Asche von Joy Division entstanden, schickten sich New Order 1980 an, den Sound in ein neues musikalisches Zeitalter zu überführen. Die aufkommenden Synthesizer übernahmen mehr Aufgaben, verwiesen Gitarren und Schlagzeug auf die hinteren Plätze. Dieser Wandel manifestierte sich im Titel des New-Order-Debuts "Movement", wenngleich Teile des Materials noch aus Joy-Division-Erbe bestand. Der große Erfolg blieb aus, kein Track wurde ausgekoppelt. Dennoch gab es zum Album vier Singles, die wiederum nicht auf dem Longplayer zu finden waren. Im Rahmen der (Wieder)Veröffentlichung von "Movement – Definitive Edition-Box-Set" sind nun auch diese Singles auf Vinyl wieder erhältlich.

"Ceremony" liegt dabei gleich in zwei Variantenvor. Noch als Single für Joy Division geplant, kommt sie einerseits im originalen Look daher. Dann ist sie auch als alternative Pressung mit dem neuen Frontmann Gillian Gilbert am Mikrofon erhältlich. Im Vergleich zeigt sich, wohin damals die Reise gehen sollte. Hier mehr Gitarre, dort mehr Schlagzeug. Die Richtung weist hin zu stärkerer Präsenz für den Beat, der, später elektronisch erzeugt, New Orders Arbeit bestimmen wird. Auf der B-Seite findet sich das identische düstere "In A Lonely Place".

"Everything Goes Green" nimmt den Hörer dann mit auf die Reise, die einmal bei "Blue Monday" ankommen wird. Hier dominiert der tanzbare Rhythmus aus dem Synthie. Und einige Versatzstücke ziehen sich später durch die ganze Karriere der Band. Rückseitig finden sich "Cries And Whispers" und "Mesh", die wiederum sehr rückwärtsgewandt in der musikalischen Ausrichtung sind.

Mit "Temptation" erblickte ein halbes Jahr nach "Movement" ein heutiger New-Order-Klassiker das Licht der Welt. Rhythmisch, tanzbar, hymnengleich greifen hier Schlagzeug, Gitarre, Synthie ineinander. Auf der Rückseite toppt "Hurt" dann noch einmal den Technikeinsatz. Das wiederum ermöglicht ein noch höheres Tempo, fast schon Rave-geeignet.

Trotz der 12-Zoll-Dimensionen bleiben alle vier Scheiben natürlich Singles. Und das bedeutet 45 Umdrehungen, aufgepasst! Gepresst wurde auf schwerem Vinyl. Die 180 Gramm je Scheibe können ein Grund mit dafür sein, dass der Sound fest und solide im Bass aus den Boxen kommt. Und das stete wechseln- bzw. umdrehen der Scheiben stört auch nicht, da die Musik ohnehin nicht zum rumsitzen einlädt. Ein echtes Stück Musik-Geschichte für Fans und Entdecker.

