Wenn jeder Schlag zählt

Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Baseball führt hierzulande eher ein Dasein als Nieschensportart. Ganz anders in den USA. Die Stadien voll, die Stars Helden und hoch bezahlt. Entsprechend auch die interaktive Umsetzung des Spektakels. Mit der aktuellsten dürfen Interessierte und Fans nun tief in das Schlagspiel eintauchen. Entwickelt in San Diego ist MLB The Show 19 vor allem auf den us-amerikanischen Markt ausgerichtet. Tutorial, die den Neuling in Sachen Regelkunde und Spielaufbau an die Hand nehmen wird man so nicht vorfinden. Wer aber ein wenig Interesse zeigt und erkundungsfreudig ist, dem wird zumindest der rein spielerische Einstieg erleichtert. Denn es gibt sowohl für den Batter wie auch den Pitcher verschiedene Steuerungsoptionen. Und eine davon sollte für jeden passen. So sind zumindest die Grundlagen da. Gleiches gilt für die Feldarbeit. Ein wenig Vorkenntnisse und rudimentäre Englischkenntnisse helfen schon sehr weit.

Spielmodi warten reichlich aufs ausprobieren, darunter neue. Etwa "March to October", wo nur die wichtigsten Spiele und auch da nur die wichtigsten Situationen gemeistert werden müssen. Das spart Zeit und fokussiert aufs Wesentliche. Wie bei anderen Sportgames inzwischen üblich, kann auch ein eigener Spieler erstellt und durch unterere Ligen bis zum Superstar der MLB ausgebaut werden. Dazu warten offline wie auch online genügend Herausforderungen. Rollenspiel ähnlich erfolgt der Aufstieg des alter egos nach vollbrachten Leistungen auf dem Feld, wenn’s schlechter läuft auch in die andere Richtung.

Natürlich leistet sich MLB The Show 19 das volle Programm in Sachen Teams und Spieler. Zudem wird alles wunderbar in Szene gesetzt. Hier fühlt man sich schnell heimisch, auch Dank der gelungenen Grafik und runder Animationen.

MLB the Show, Sony Interactive Entertainment für Playstation 4