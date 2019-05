Feuerwehr rückt zu Waldbrand aus

Brian Kehnscherper

Herzberg (MOZ) Ein Waldbrand hat am Freitagnachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Um 13.46 Uhr wurden die Brandbekämpfer alarmiert, weil zwischen Herzberg und Radensleben dichter Rauch aufstiegen. Als erste Einsatzkräfte trafen Mitglieder der Feuerwache Südost aus Lichtenberg ein. Zu diesem Zeitpunkt stand auf einer Fläche von zwei Hektar der Waldboden in Flammen. Einheiten aus Lindow, Rüthnick, Vielitz, Herzberg und Neuruppin helfen beim Bekämpfen des Brandes. Der Einsatz dauert noch an.