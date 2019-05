Eckhard Handke

Neuruppin Rund 100 Jugendliche waren am Freitag bei einer Demonstration der "Fridays for Future"-Bewegung in Neuruppin dabei. Damit beteiligten sie sich an den zweiten "Earth Strikes", bei denen auf der ganzen Welt zeitgleich für mehr Klimaschutz protestiert wurde.

In Neuruppin zogen die Demonstranten vom Schinkel-Gymnasium zum Schulplatz, wo es Kundgebungen gab. Von dort ging es zum Mittendrin.