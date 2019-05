Briefwahlunterlagen bei Bürgern nicht angekommen

Klaus D. Grote, Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Zwei Tage vor dem Wahlsonntag waren am Freitag in Oranienburg einige Briefwahlunterlagen für die Europawahlen noch nicht zugesendet worden, obwohl die beantragten Kommunalwahlbriefe ihre Adressaten bereits erreicht hatten.

"Uns sind mehrere Einzelfälle bekannt, in denen die Briefwahlunterlagen für die Europawahl von der Stadt verschickt, aber beim Wähler noch nicht angekommen sind", sagte Stadtsprecher Gilbert Collé. Aus organisatorischen Gründen seien die Briefwahlunterlagen für beide Wahlen getrennt, jedoch gleichzeitig verschickt worden. "Warum die Europawahlunterlagen in mehreren Fällen durch die Post noch nicht zugestellt wurden, ist derzeit nicht nachvollziehbar", sagte Collé.

Für betroffenen Bürger gibt es noch die Möglichkeit, im Bürgeramt Briefwahl zu machen: am Samstag von 10 bis 12 Uhr oder Sonntag von 8 bis 18 Uhr. Wahlberechtigte, die Briefwahlunterlagen beantragt haben, können am Sonntag nicht im Wahllokal abstimmen, sondern nur im Bürgeramt, betonte Collé.

Alle Wähler, die ihre Briefwahlunterlagen erhalten haben oder morgen noch erhalten, müssen diese bis zur letzten Leerung vor dem Wahlsonntag in den Briefkasten geworfen haben. Alternativ können die Wahlunterlagen direkt in den Briefkasten der Stadtverwaltung eingeworfen werden.

Rund 180 000 Oberhaveler sind aufgerufen, am Wahlsonntag an die Urnen zu treten. Im Landkreis können am 26. Mai in 214 Wahllokalen bis 18 Uhr die Stimmzettel abgegeben werden. Auch Briefwahl ist möglich. Die Wähler im Landkreis haben viel zu entscheiden.

Es stehen insgesamt 17 Parteien, Listenvereinigungen und Wählergruppen mit 92 Kandidatinnen sowie 272 Kandidaten zur Wahl. Damit niemand durcheinander kommt, haben zur besseren Unterscheidung der Wahlen die Stimmzettel verschiedene Farben: Die Europawahl ist grau, die Kreistagswahl gelb, die Bürgermeisterwahl hellgrün. Der Stimmzettel zur Stadtverordnetenversammlung oder Gemeindevertretung ist rosa und für die Wahl des Ortsbeirats oder der Ortsvorsteher sind die Stimmzettel helllila.

In Gransee und Zehdenick haben die Einwohner damit die meisten Kreuzchen zu setzen, denn in Gransee wird ein ehrenamtlicher und in Zehdenick ein hauptamtlicher Bürgermeister gesucht. Die Auszählung der Stimmen findet in den Wahllokalen statt. "Die Gemeinden sind nicht zu beneiden", sagte Kreiswahlleiter Rudi Mießner am Freitag. Die Rangfolge der Stimmenauszählung ist festgelegt: Europa-, Kreistags-, Bürgermeister-, die Gemeinde- und Ortsbeirats-/Ortsvorsteherwahl. Aber auch Mießner und sein Team in der Wahlzentrale der Kreisverwaltung haben viel zu tun, und müssen bis zum letzten Ergebnis warten. Mießner: "2014 habe ich um 3 Uhr morgens das Licht ausgemacht.