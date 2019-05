Schönfließer sucht Lebensretter

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Vor etwa vier Wochen war plötzlich alles anders. Niclas Vogel aus Schönfließ hatte sich schon in den Tagen zuvor nicht gut gefühlt, hatte Schweißausbrüche und Fieber, war schlapp. Keiner wusste so richtig, warum. Der 19-Jährige, der seit einem Jahr bei der Bundeswehr ist und eine Ausbildung zum IT-System-Elektroniker beginnen möchte, schien nur noch ein Schatten seiner selbst zu sein.

Auch eine Woche Krankschreibung brachte nichts. Niclas, der aktuell in Storkow stationiert ist, wollte sich daheim, im Eisenhüttenstädter Ortsteil Schönfließ, erholen. Doch als er dort morgens auf einem Auge nicht mehr richtig sehen konnte, schlugen seine Eltern Alarm und fuhren in die örtliche Notaufnahme. "Es wurde sofort ein Blutbild gemacht", erzählt Niclas’ Vater Tobias Vogel.

Das etwas nicht stimmte, merkten Niclas und seine Eltern im Krankenhaus ziemlich schnell, denn mehrere Ärzte eilten herbei. Die Diagnose lautete: Akute myeloische Leukämie (AML). Plötzlich stand die Welt still. "Da denkst du wirklich, du bist im falschen Film", erinnert sich der Vater. Niclas wurde sofort ins Klinikum Markendorf gebracht. "Da weiß man erst einmal gar nicht, was los ist. Klar, habe ich geschrien, als ich aus dem Krankenhaus raus bin", sagt Tobias Vogel, dem in ruhigen Momenten auch jetzt noch das Wasser in die Augen steigt.

Heute, vier Wochen später, hat Niclas seine zweite Chemotherapie hinter sich. Die erste begann drei Tage nach seiner Einlieferung, dauerte eine ganze Woche. Weil die Blutwerte so schlecht waren, folgte die zweite sieben Tage später. "Da ging es ihm richtig schlecht", erzählt Tobias Vogel. Die schon vorsichtshalber kurz geschorenen Haare seines Sohnes fielen aus und der junge Mann selbst war in ein seelisches Loch gefallen. Denn zunächst hatten alle gehofft, dass es möglicherweise gute Heilungschancen gibt. Dann aber hieß es, drei Genstränge seien verändert, eine Stammzellenspende ist die einzige Hoffnung, um das Leben des Schönfließers zu retten.

"Heute war er schon besser drauf", erzählt sein Vater am Freitag, nachdem er Niclas gerade im Klinikum besucht hatte. Besuch bekommt der 19-Jährige, der als Sportschütze ein paar Jahre die Frankfurter Sportschule besucht hat und beim Frankfurter Football-Verein Red Cocks spielt, jede Menge. Allerdings nur unter starken Sicherheitsvorkehrungen: Niclas ist vollkommen isoliert, wer zu ihm will, muss Kittel und Mundschutz tragen, denn jede noch so kleine Infektion ist lebensgefährlich.

Seine Eltern haben sofort nach der Diagnose Kontakt zur DKMS gesucht. Die vier Buchstaben stehen für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Gemeinsam wurde eine Registrierungsaktion für Stammzellenspender in Eisenhüttenstadt geplant. Diese soll am 1..Juni stattfinden, im Rahmen des Schönfließer Heimatfestes. Von 12 bis 18 Uhr kann man dort zum Lebensretter werden. "Kommt dorthin, helft mir, helft aber auch vielen anderen, die an der gleichen Krankheit erkrankt sind wie ich und gebt uns einfach die Chance weiterzuleben", bittet Niclas in einem Video, das er im Krankenhaus aufgenommen hat.