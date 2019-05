Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Montag wurde offiziell der Förderverein Oderphilharmonie e.V. eingetragen. 14 Mitglieder hat er. Am Dienstag stellte der Verein im Hanse Club seine Vision vor: den Bau einer europäischen Oderphilharmonie – ein grenzüberschreitendes Konzerthaus. Der ehemalige Geschäftsführer der Elbphilharmonie Jack Kurfess (2013-2018) berichtete den neugierigen Anwesenden vom Hoch und Runter bis zur Erfolgsgeschichte der Elphi. "Streichen Sie, wenn Sie an mögliche Kosten der Oderphilharmonie denken, immer eine Null weg", betonte er gleich eingangs. Rund 800 Millionen Euro hat Hamburgs Konzerthaus gekostet.

Für Jack Kurfess ist Geld in dieser Ideen-Phase ohnehin nicht das wichtigste Problem. "Es braucht in einer bestimmten Situation eine Vision und Visionäre. Beides hatte Hamburg 1997", erzählt Jack Kurfess. Und dann habe es eine Zeichnung gegeben. "Dieses Modell hat die Hamburger Stadtgesellschaft entzündet", blickt er zurück. Später seien die Erfinder zwar vor die Tür gesetzt worden, doch das Projekt sei trotz mancher Rückschläge zu einer Erfolgsgeschichte geworden. Kurfess nennt neben einer mitreißenden Vision als Voraussetzungen für den Hamburger Erfolgsweg: anspruchsvolle Architekten, kluge Kulturmanager und das Metropolen-Potential mit 5,6 Millionen Einwohnern in und um Hamburg. Als entscheidende Fehler sieht er rückblickend die Beauftragung einer städtischen Projektgesellschaft mit vielen Zögerern und Zauderern sowie das viele Verträge bereits vor der endgültigen Planung geschlossen worden seien. Ein Teil der enormen Mehrkosten sowie die lange Bauzeit seien unter anderem daraus zu erklären.

Viadrina-Präsidentin Prof. Julia von Blumenthal erinnert sich an ihre Hamburger Zeit. Die erste Projektskizze von der Elbphilharmonie habe sie damals bereits fasziniert. Persönlich finde sie an der Vision einer Oderphilharmonie vor allem den europäischen Gedanken spannend und überzeugend. Vereinsvorsitzender Christian Seibert sieht in der Oderphilharmonie ebenfalls ein europäisches Projekt. Jack Kurfess fand zum Abschluss der Diskussion: "Hier brodelt schon was. Ja, das kann was werden."