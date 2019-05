Briefwahl mit Hindernissen

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Albtraum für einen Wahlleiter: Die von Wählern beantragten und unverzüglich in die Post gegebenen Briefwahlunterlagen bleiben irgendwo auf der Strecke, warum auch immer. Bis Freitagvormittag hatten sich 34 potenzielle Briefwähler besonders aus Strausberg-Vorstadt bei Wahlleiter Thomas Lukaschewitz gemeldet, weil sie, teilweise nach wochenlanger Wartezeit, immer noch keine Unterlagen erhielten. Auch SPD-Fraktionsvorsitzende Sybille Bock mit ihrer Familie war betroffen, außerdem Nachbarn. "30 Briefwähler haben neue Briefwahlunterlagen bis Donnerstag per Boten nachgeliefert bekommen, vier kriegen sie heute", sagte Thomas Lukaschewitz am Freitagmittag.

Das Problem sind die Wahlbriefe für die Europa- und Kreistagswahlen, die nach Seelow geschickt werden müssen. Thomas Lukaschewitz hat diese Woche schon einen Kurier die Briefe ins Landratsamt bringen lassen. Wer sie jetzt noch in die gelben Postbriefkästen werfe, könne auch mit Zustellung rechnen, hat er vom Kreiswahlleiter erfahren. Ob das auch noch am Sonntag zutrifft, scheint ihm aber zweifelhaft. Paragraf 44 Kommunalwahlgesetz legt fest: "Bei der Briefwahl hat der Wähler den Wahlbrief so rechtzeitig zu übersenden, dass dieser spätestens am Wahltag bis 18 Uhr bei dem Wahlleiter der Gemeinde, in dessen Zuständigkeitsbereich der Wahlschein ausgestellt worden ist, eingeht." Zur Güte bietet der Strausberger Wahlleiter – auch auf Vorschlag von Martin Bock – an, dass Briefwähler diese Wahlbriefe am Sonntag bis 15 Uhr in seinem Büro in der Stadtverwaltung, Hegermühlenstraße 58, abgeben können: "Ich stelle dann sicher, dass sie rechtzeitig zum Kreiswahlleiter befördert werden", sagt Thomas Lukaschewitz.

Der Wahlleiter hofft, dass durch diese Panne die Wahlbeteiligung nicht leidet.